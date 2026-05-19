Τραμπ: «Ίσως χρειαστεί να χτυπήσουμε ξανά το Ιράν - Ήμασταν μία ώρα μακριά από νέα επίθεση»

O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (19/05) ότι οι ΗΠΑ μπορεί να χρειαστεί να χτυπήσουν ξανά το Ιράν και ότι ήταν μόνο μία ώρα μακριά από το να αποφασίσει για ένα χτύπημα πριν αναβάλει την επίθεση.

«Ήμουν μία ώρα μακριά από το να πάρω την απόφαση να πάω σήμερα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ είπε ότι οι ηγέτες του Ιράν παρακαλούν να γίνει μια συμφωνία, αλλά μια νέα επίθεση των ΗΠΑ θα συμβεί τις επόμενες ημέρες εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Λοιπόν, εννοώ, λέω δύο ή τρεις ημέρες, ίσως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κάτι τέτοιο, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να έχουν ένα νέο πυρηνικό όπλο».

