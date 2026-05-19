Μενού

Τραμπ: «Ίσως χρειαστεί να χτυπήσουμε ξανά το Ιράν - Ήμασταν μία ώρα μακριά από νέα επίθεση»

Ο Ντόναλν Τραμπ συνεχίζει να εκτοξεύει απειλές προς το Ιράν και υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ έφτασαν πολύ κοντά στο να εξαπολύσουν νέα επίθεση.

Reader symbol
Newsroom
Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/GRAEME SLOAN / POOL
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (19/05) ότι οι ΗΠΑ μπορεί να χρειαστεί να χτυπήσουν ξανά το Ιράν και ότι ήταν μόνο μία ώρα μακριά από το να αποφασίσει για ένα χτύπημα πριν αναβάλει την επίθεση.

«Ήμουν μία ώρα μακριά από το να πάρω την απόφαση να πάω σήμερα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ είπε ότι οι ηγέτες του Ιράν παρακαλούν να γίνει μια συμφωνία, αλλά μια νέα επίθεση των ΗΠΑ θα συμβεί τις επόμενες ημέρες εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Λοιπόν, εννοώ, λέω δύο ή τρεις ημέρες, ίσως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κάτι τέτοιο, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να έχουν ένα νέο πυρηνικό όπλο».
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ