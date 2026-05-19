Όλα ανοιχτά για το Ιράν: Ο Τραμπ ανέβαλε την επίθεση αλλά ζήτησε ετοιμότητα από τον στρατό ανά πάσα στιγμή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα «αναβάλει» το σχέδιο επίθεσης κατά του Ιράν που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη (19/5), επικαλούμενος αίτημα των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς, όπως είπε, οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου γίνονται όλο και πιο «σοβαρές».

Ο Τραμπ πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι έχει δώσει εντολή στους ανώτερους αξιωματούχους του «να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, ανά πάσα στιγμή», εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Χαρακτήρισε αισιόδιξη τη στάση των ηγετών της περιοχής σχετικά με τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας που θα ήταν αποδεκτή από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή.

«Αυτή η συμφωνία δεν θα περιλαμβάνει, κυρίως, ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ», έγραψε ο Τραμπ. Όπως κατέστησε σαφές πάντως στην ανάρτησή του, αφήνει ανοιχτές τις επιλογές του.

«Έχω δώσει εντολή στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Ντάνιελ Κέιν, και στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι ΔΕΝ θα πραγματοποιήσουμε την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν αύριο, αλλά τούς έχω δώσει περαιτέρω εντολή να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε μια πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αποδεκτή συμφωνία», έγραψε.

Αργότερα την ίδια μέρα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι αυτή τη φορά η κατάσταση ήταν «λίγο διαφορετική» από προηγούμενες περιπτώσεις όπου πίστευε ότι το Ιράν ήταν κοντά σε συμφωνία, αναφέρει το CNN.

«Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, αλλά θα δούμε αν θα οδηγήσει σε κάτι», είπε, προσθέτοντας ότι υπήρξαν «περίοδοι» κατά τις οποίες Αμερικανοί αξιωματούχοι πίστευαν ότι η συμφωνία ήταν κοντά, «αλλά αυτή τη φορά είναι λίγο διαφορετικό».

Αφού απογοητεύτηκε από την πορεία των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ είχε καταρτίσει σχέδια για να χτυπήσει στόχους στο Ιράν την Τρίτη, ενώ τού δόθηκε μια λίστα επιλογών από ανώτερους στρατιωτικούς συμβούλους, σύμφωνα με πρόσωπο εξοικειωμένο με το σχέδιο. Ωστόσο, ο πρόεδρος δεν αποκάλυψε ποιοι ήταν οι στόχοι ή πόσο εκτεταμένη ήταν η υπό εξέταση επιχείρηση.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι τα κράτη του Κόλπου του ζήτησαν να αναβάλει τις επιθέσεις για λίγες ημέρες, αλλά ότι η παύση θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο.

«Ετοιμαζόμασταν να πραγματοποιήσουμε μια πολύ μεγάλη επίθεση αύριο. Την ανέβαλα για λίγο — ελπίζω, ίσως, για πάντα — αλλά πιθανώς για λίγο, επειδή είχαμε πολύ σημαντικές συζητήσεις με το Ιράν και θα δούμε σε τι θα καταλήξουν», είπε ο Τραμπ.

«Μού ζητήθηκε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα ΗΑΕ και κάποιες άλλες χώρες αν μπορούσαμε να το αναβάλουμε για δύο ή τρεις ημέρες, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή πιστεύουν ότι πλησιάζουν πολύ κοντά στο να καταλήξουν σε συμφωνία».

Ενώ επανέλαβε την κόκκινη γραμμή του ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, ο Τραμπ υπονόησε επίσης ότι αν τα κράτη του Κόλπου ήταν ικανοποιημένα με μια ειρηνευτική πρόταση, το ίδιο θα ήταν και οι ΗΠΑ. Είπε ότι και άλλες χώρες, τις οποίες δεν κατονόμασε, τού ζήτησαν επίσης να αναστείλει περαιτέρω επιθέσεις.

Διαβάστε ακόμα: Ιράν: «Θα αναγκάσουμε τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν»

«Μού τηλεφώνησαν αυτές οι τρεις χώρες, καθώς και άλλες και βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους δικούς μας και αυτή τη στιγμή με το Ιράν και φαίνεται να υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες να καταλήξουν σε κάποια λύση. Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να τούς βομβαρδίσουμε άγρια, θα ήμουν πολύ ευτυχής», δήλωσε ο Τραμπ στην Κρίστεν Χολμς του CNN.

Η προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε το Ιράν την Κυριακή ότι «ο χρόνος τρέχει» για να επιτευχθεί συμφωνία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει την επανέναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας που έχει ανασταλεί από τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, η τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου δεν προσέφερε σημαντικές παραχωρήσεις σε ορισμένα κρίσιμα σημεία διαφωνίας, ανέφερε τη Δευτέρα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα. Οι μακροχρόνιες διαφωνίες σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου παραμένουν στο επίκεντρο του αδιεξόδου, πρόσθεσε το πρόσωπο αυτό.

Νωρίτερα τη Δευτέρα (18/05), το Ιράν δήλωσε ότι είχε απαντήσει σε ορισμένες ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με τη διαπραγματευτική του θέση μέσω Πακιστανών μεσολαβητών, αλλά οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν θεώρησαν ότι η τελευταία προσφορά περιλάμβανε αρκετά μεγάλες παραχωρήσεις ώστε να αλλάξει τη σκέψη του Τραμπ.

Δεν ήταν αμέσως σαφές ποιες αλλαγές έκανε το Ιράν στο έγγραφο κατά την τελευταία ανταλλαγή απόψεων, αλλά ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιβάλει ορισμένα όρια — μεταξύ των οποίων η διακοπή του εμπλουτισμού πυρηνικού υλικού και η παράδοση από το Ιράν των αποθεμάτων του σε ουράνιο σχεδόν πολεμικής ποιότητας.

Όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου, ήταν το Πακιστάν, όπως είπε, που τού ζήτησε να «αναστείλει την επίθεσή μας κατά του Ιράν». Τότε, ανέφερε επίσης τις διαιρέσεις εντός της κυβέρνησης της Τεχεράνης και είπε ότι ήθελε να περιμένει μια «ενιαία πρόταση».

Ωστόσο, ο πρόεδρος έχει γίνει όλο και πιο απογοητευμένος από τον αργό ρυθμό των διαπραγματεύσεων. Και στο εσωτερικό, ο πόλεμος -που βρίσκεται πλέον στον τρίτο μήνα- έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της βενζίνης και έχει βυθίσει τα ποσοστά αποδοχής του όσον αφορά την οικονομία.