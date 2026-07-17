Οι νέοι ισχυρισμοί του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περί κινεζικής ανάμειξης στις αμερικανικές εκλογές προκαλούν νέα ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον - Πεκίνου, την ώρα που οι δύο πλευρές επιχειρούν να διατηρήσουν την εύθραυστη αποκλιμάκωση των τελευταίων μηνών.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, κάνοντας λόγο για τη «μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία». Ωστόσο, δεν παρουσίασε στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Το Πεκίνο απέρριψε άμεσα τις κατηγορίες. Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον δήλωσε ότι η Κίνα «ουδέποτε αναμείχθηκε και ούτε πρόκειται να αναμειχθεί στις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών».

Στροφή στη ρητορική του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα είχε υιοθετήσει πιο ήπιους τόνους απέναντι στον Σι Τζινπίνγκ, υποστήριξε ότι το Πεκίνο επιθυμούσε την ήττα του στις εκλογές, επειδή «ήξερε ότι είχε καταλάβει τι πραγματικά συνέβαινε».

Η τοποθέτησή του σηματοδοτεί αλλαγή σε σχέση με το πρόσφατο κλίμα προσέγγισης μεταξύ των δύο χωρών και ενδέχεται να επηρεάσει τις διπλωματικές επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με το Reuters.

Στο επίκεντρο η προγραμματισμένη συνάντηση με τον Σι

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων ΗΠΑ και Κίνας, μετά την αποκλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης που είχε ξεσπάσει το 2025.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προσκαλέσει τον Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον για συνάντηση στις 24 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο το Πεκίνο να έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την επίσκεψη. Σύμφωνα με το Reuters, η κινεζική πλευρά έχει διαμηνύσει ανεπίσημα ότι η πραγματοποίηση της συνάντησης θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση ενός θετικού κλίματος στις διμερείς σχέσεις.

Οι ισχυρισμοί και τα στοιχεία

Ο Τραμπ έχει επαναλάβει και στο παρελθόν αντίστοιχους ισχυρισμούς περί κινεζικής παρέμβασης στις προεδρικές εκλογές του 2020, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις που να τους επιβεβαιώνουν.

Μάλιστα, αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών το 2021 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε καμία ένδειξη ξένης παρέμβασης που να επηρέασε τεχνικά τη διεξαγωγή των εκλογών, συμπεριλαμβανομένων των εκλογικών καταλόγων, της καταμέτρησης των ψήφων ή των τελικών αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, ο Τραμπ κατηγόρησε στελέχη του λεγόμενου «βαθέος κράτους» ότι απέκρυψαν πληροφορίες σχετικά με πιθανές αδυναμίες στην ασφάλεια του εκλογικού συστήματος, ενώ πρώην αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν εκτιμούν ότι η νέα αυτή ρητορική εξυπηρετεί κυρίως εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες και δεν σηματοδοτεί αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Κίνα.