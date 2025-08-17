Για «μεγάλη πρόοδο» με τη Ρωσία αναφορικά με το ουκρανικό κάνει λόγο ο πρόερος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα και την αντίστοιχη συνάντηση με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους στην Ουάσινγκτον.

«Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει στροφή προς το ενδεχόμενο της ανταλλαγής εδαφών για ειρήνη στην Ουκρανία.

Όπως ανέφεραν το Σάββατο οι New York Times σε δημοσίευμά τους, οι τελευταίες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ αποτελούν ανατροπή για μεγάλο μέρος των συμφωνιών που φαινόταν να έχει επιτύχει με τους Ευρωπαίους συμμάχους του την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν, ότι στηρίζει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με την παραχώρηση εδαφών στους Ρώσους, αντί να επιδιώξει κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την κλήση.

Ο Τραμπ θα συζητήσει το σχέδιο αυτό με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ενώ το Σάββατο έγιναν συζητήσεις για το αν θα συμμετάσχουν και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ανέφεραν οι πηγές που επικαλείται η εφημερίδα.

Μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν, ο Τραμπ εγκατέλειψε το αίτημά του για άμεση κατάπαυση του πυρός και πιστεύει ότι μπορεί να διαπραγματευτεί μια γρήγορη ειρηνευτική συνθήκη, αρκεί ο Ζελένσκι να συμφωνήσει να παραχωρήσει το υπόλοιπο της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, ακόμη και περιοχές που δεν έχουν καταληφθεί από ρωσικά στρατεύματα.

Πρόθυμος για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία ο Πούτιν

Σε πιο θετικό τόνο, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ είπε ότι ο Πούτιν συμφώνησε ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας μετά από μια συμφωνία, αλλά όχι υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να συμμετάσχουν, είπε ο Τραμπ στους Ευρωπαίους.

Ο Πούτιν ζήτησε επίσης εγγυήσεις για την επανένταξη της ρωσικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας στην Ουκρανία και για την ασφάλεια των ρωσικών ορθόδοξων εκκλησιών, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος για την πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, ανέφεραν οι πηγές που επικαλούνται οι NYT.

Ωστόσο, ο Πούτιν έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, θεωρώντας τον παράνομο πρόεδρο ενός τεχνητού κράτους.