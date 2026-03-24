Τραμπ: Στέλνει την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στη Μέση Ανατολή - Νέα επιχείρηση από μέρα σε μέρα στο Ιράν

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αφού σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες του Axios ο διοικητής της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας των ΗΠΑ, μαζί με το επιτελείο του, έλαβε εντολή να αρχίσει επιχείρηση στον Κόλπο, μαζί με ταξιαρχία πεζικού που αριθμεί αρκετές χιλιάδες στρατιώτες.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί νέα σημαντική ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, όσο πληθαίνουν τα σενάρια για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν, η οποία ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα επίσημα.

Παράλληλα, και η Wall Street Journal μεταδίδει ότι το Πεντάγωνο σχεδιάζει να αναπτύξει περίπου 3.000 στρατιώτες από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του αμερικανικού στρατού στη Μέση Ανατολή, για την υποστήριξη επιχειρήσεων κατά του Ιράν, ενώ σχετική γραπτή εντολή αναμένεται τις επόμενες ώρες.

🚨A U.S. official told me the Command element of the 82nd airborne division has been directed by the Pentagon to deploy to the Middle East together with an infantry brigade consisting of several thousand troops

🚨This is another significant troops reinforcement in the region… — Barak Ravid (@BarakRavid) March 24, 2026

Πηγές στη WSJ ξεκαθάρισαν ότι δεν έχει αποφασιστεί οριστικά η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν. Ωστόσο, η αποστολή της 82ης Αερομεταφερόμενης ανοίγει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ένα ολόκληρο πεδίο από στρατηγικές επιλογές.

Η εφημερίδα New York Times μετέδωσε πρώτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας για επιχειρήσεις στο Ιράν.

Την είδηση επιβεβαιώνει και το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters. Συγκεκριμένα, δύο πηγές ανέφεραν ότι το Πεντάγωνο αναμένεται να αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη μαζική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, όσο η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει παράλληλα συνομιλίες με το Ιράν.

Οι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν διευκρίνισαν σε ποια χώρα της Μέσης Ανατολής θα σταλούν τα στρατεύματα ούτε πότε θα φτάσουν στην περιοχή, σημειώνει το Reuters.

Από την άλλη, το Ιράν αυξάνει τις επιθέσεις του στη Μέση Ανατολή, με νέα χτυπήματα στο Ισραήλ, καθώς και το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία, ενώ αξιωματούχοι στην Τεχεράνη εκφράζουν ανησυχίες ότι οι διπλωματικές προσπάθειες που πραγματοποιούνται ώστε να σταματήσει ο πόλεμος υπάρχει η πιθανότητα να αποτελούν παγίδα.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων ανακοινώθηκε μία ημέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα αναβάλουν για πέντε ημέρες τα πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές και ηλεκτροπαραγωγικές υποδομές, μετά από «παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τις ΗΠΑ.