Τραμπ: «Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός για μια εβδομάδα»

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για μία εβδομάδα.

Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε «προσωπικά» από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις «για μια εβδομάδα», υποστηρίζοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος «συμφώνησε να το πράξει».

«Προσωπικά ζήτησα από τον Πρόεδρο Πούτιν να μην βομβαρδίσει το Κίεβο και τις βασικές πόλεις για μια εβδομάδα και εκείνος συμφώνησε να το κάνει» είπε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, επικαλούμενος τον «εξαιρετικά κρύο καιρό» στην Ουκρανία.

«Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί άνθρωποι είπαν: ‘Μην χάνεις τον καιρό σου με το τηλεφώνημα, δεν θα το πάρεις αυτό’. Και το έκανε», πρόσθεσε ο Τραμπ.

