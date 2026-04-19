Τραμπ: Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να σπάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό

Μια δύσκολη μέρα ήταν η σημερινή για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ καθώς πολλά είναι τα ερωτηματικά για το αν η Τεχεράνη θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να σπάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό είναι υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

«Σήμερα, ένα φορτηγό πλοίο υπό ιρανική σημαία με το όνομα TOUSKA, μήκους σχεδόν 274 μέτρων και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό μας αποκλεισμό, αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά για αυτούς», έγραψε στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και πρόσθεσε: «Το αντιτορπιλικό USS SPRUANCE του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, εξοπλισμένο με κατευθυνόμενα βλήματα, αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και τους έδωσε σαφή προειδοποίηση να σταματήσουν.

Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του Ναυτικού μας το σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο. Αυτή τη στιγμή, οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν υπό την επιτήρησή τους το σκάφος. Το TOUSKA υπόκειται σε κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω του ιστορικού παράνομων δραστηριοτήτων του. Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και εξετάζουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα!»

Τη Δευτέρα εκπρόσωποι των ΗΠΑ στο Πακιστάν, παρά το «σκωτσέζικο ντουζ» της Τεχεράνης

Οι εκπρόσωποι του Ντόναλντ Τραμπ θα επιστρέψουν στο Πακιστάν τη Δευτέρα για έναν ακόμη πιθανό γύρο συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τις απειλές του κατά των ιρανικών υποδομών, εκτός αν η Τεχεράνη συμφωνήσει σε μια συμφωνία.

Η επιστροφή της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, έρχεται μετά την εκ νέου επιβολή από το Ιράν το Σάββατο αυστηρών περιορισμών στη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ανατρέποντας συμφωνία που είχε συναφθεί λίγες ώρες νωρίτερα για το άνοιγμα της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού, εξαιτίας της άρνησης των ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους.

Ο πόλεμος, που εισέρχεται στην όγδοη εβδομάδα του, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους στο Ιράν και τον Λίβανο και έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου λόγω του κλεισίματος των Στενών.

Μέχρι νωρίς το βράδυ της Κυριακής, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Τεχεράνη δεν είχε ακόμη αποφασίσει αν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες, με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA να δηλώνει ότι «δεν υπάρχει σαφής προοπτική για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις».

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση αργά το Σάββατο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, δήλωσε ότι «δεν θα υπάρξει καμία υποχώρηση στο πεδίο της διπλωματίας», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι παραμένει μεγάλο χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οποιεσδήποτε συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν πριν από τη λήξη μιας εύθραυστης εκεχειρίας δύο εβδομάδων την Τετάρτη, αποτελούν την «τελευταία ευκαιρία» για το Ιράν να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Αν το Ιράν δεν υπογράψει αυτή τη συμφωνία, ολόκληρη η χώρα θα καταστραφεί», δήλωσε στο Fox News. Στη συνέχεια, ο Τραμπ επανέλαβε μια απειλή που είχε διατυπώσει νωρίτερα την ίδια ημέρα, ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν συγκεκριμένα τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και τις γέφυρες του Ιράν, εάν δεν υπογράψει τη συμφωνία.

Η επιστροφή της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, έρχεται μετά την εκ νέου επιβολή από το Ιράν το Σάββατο αυστηρών περιορισμών στη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ανατρέποντας συμφωνία που είχε συναφθεί λίγες ώρες νωρίτερα για το άνοιγμα της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού, εξαιτίας της άρνησης των ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους.

