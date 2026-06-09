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Θαλάσσιο drone διέσωσε το πλήρωμα του αμερικανικού ελικοπτέρου που συνετρίβη ανοικτά του Ομάν

Δύο μέλη πληρώματος ενός ελικοπτέρου AH-64 Apache του Αμερικανικού Στρατού διασώθηκαν με θαλάσσιο drone μετά την πτώση του ελικοπτέρου τους στα ανοιχτά του Ομάν.

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Ελικόπτερο Απάτσι
Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι | Shutterstock
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Δύο μέλη πληρώματος ενός ελικοπτέρου AH-64 Apache του Αμερικανικού Στρατού διασώθηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις μετά την πτώση του ελικοπτέρου τους στα ανοικτά των ακτών του Ομάν. Περιπολούσαν στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury. Οι στρατιώτες διασώθηκαν μέσα σε δύο ώρες και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Οι δύο πιλότοι διασώθηκαν από θαλάσσιο drone σύμφωνα με όσα είπε Αμερικανός αξιωματούχος στο δίκτυο ABC. Το drone τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στην ξηρά.

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία της Κεντρικής Διοίκησης των Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ και της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας.

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Στην επιχείρηση συμμετείχαν και παρείχαν υποστήριξη μονάδες της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Δράσης 59 του 5ου Στόλου. Η Ομάδα Δράσης 59 αποτελεί την πρώτη ειδική μονάδα μη επανδρωμένων συστημάτων του Αμερικανικού Ναυτικού.

«Μιλώντας στον διάδρομο του Διεθνούς Αεροδρομίου Τζον Φ. Κένεντι, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.»

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