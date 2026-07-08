Τραμπ: «Οι ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία μπορεί να οδηγήσουν στο τέλος του πολέμου»

Μια στιγμή αμηχανίας σημειώθηκε κατά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, όταν φάνηκε να μπερδεύει τον Ουκρανό πρόεδρο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ έδειξε προς τον Ζελένσκι και ρώτησε αν είχαν κάποια ερώτηση για τον «πρόεδρο Πούτιν». Όταν παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να τον διορθώσουν, εκείνος επέμεινε, λέγοντας ότι οι δημοσιογράφοι θα μπορούσαν να απευθύνουν ερώτηση στον Ρώσο πρόεδρο, καθώς «μιλάω μαζί του σήμερα».

Ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε τελικά πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, με τον Τραμπ να απαντά: «Καλή ερώτηση. Δεν νομίζω ότι τον έχω ρωτήσει ποτέ ευθέως. Θα του το ζητήσω».

«Ο Πούτιν ήθελε συνάντηση στη Μόσχα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε ως τόπο διεξαγωγής πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών τη Μόσχα, πρόταση που ο ίδιος απέρριψε.

«Ένα από τα πράγματα που συζητήσαμε ήταν το πού θα ήθελε να συναντηθούμε. Είπε ιδανικά στη Μόσχα. Του απάντησα ότι αυτό απλώς δεν μπορεί να γίνει», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Ρώσος και ο Ουκρανός πρόεδρος θα βρεθούν σύντομα στο ίδιο τραπέζι.

«Ο Πούτιν θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι και κάτι θετικό θα προκύψει. Ελπίζω να συμβεί σύντομα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μια συμφωνία θα σώσει ανθρώπινες ζωές και θα επιτρέψει στην Ουκρανία να ανοικοδομηθεί μετά τη ρωσική εισβολή.

«Η Ουκρανία έχει τεράστιες προοπτικές για το μέλλον», συμπλήρωσε.

Ζελένσκι: «Ο Πούτιν χάνει την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης»

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι οι όροι που θέτει πλέον ο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου μεταβάλλονται, καθώς η θέση της Ρωσίας στο πεδίο των επιχειρήσεων αποδυναμώνεται.

«Δεν γνωρίζω ποιες είναι σήμερα οι προϋποθέσεις του Πούτιν για την ειρήνη. Πιστεύω όμως ότι αλλάζουν. Στην αρχή της πλήρους εισβολής ήταν ισχυρότερος, ενώ τώρα θεωρώ ότι χάνει την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουκρανία κατάφερε να ανατρέψει τις ισορροπίες επενδύοντας στην τεχνολογία και στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Προσπαθούμε να μεταφέρουμε τον πόλεμο από το πεδίο της μάχης στον ουρανό. Έτσι αρχίσαμε να ελέγχουμε το πεδίο των επιχειρήσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό», σημείωσε.

Την ώρα που ο Ζελένσκι απαντούσε σε ερώτηση Ουκρανού δημοσιογράφου, ο Τραμπ παρενέβη λέγοντας ότι η Ουκρανία απολαμβάνει ισχυρής διεθνούς υποστήριξης.

«Μόλις βγήκα από τη συνάντηση. Κυρίως οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς, αλλά κυρίως η Ευρώπη, στηρίζουν πολύ την Ουκρανία», είπε.

Η συμφωνία για drones και οι Patriot

Ερωτηθείς για πιθανή συμφωνία με την Ουκρανία στον τομέα των drones, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αξιοποιήσουν την «εντυπωσιακή ικανότητα» του Κιέβου στη μαζική παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα παραχωρήσουν άδεια στην Ουκρανία για την παραγωγή πυραύλων Patriot, σηματοδοτώντας τη συνέχιση της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης.

«Θα δώσουμε άδεια για την κατασκευή πυραύλων Patriot», δήλωσε, εκτιμώντας ότι τα συγκεκριμένα συστήματα θα ενισχύσουν σημαντικά την αεράμυνα της χώρας.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι μια τέτοια συνεργασία θα προσφέρει αυξημένη προστασία και στις δύο χώρες, επισημαίνοντας πως οι επιθέσεις με πυραύλους κατά του Κιέβου θα μπορούν να αναχαιτίζονται αποτελεσματικότερα.

Όταν ρώτησε τον Ζελένσκι αν συμφωνεί με το σχέδιο, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε ότι πρόκειται για «εξαιρετική ιδέα».

Το σχόλιο για τα ουκρανικά drones στη Μόσχα

Σε πιο χαλαρό τόνο, ο Τραμπ ρώτησε τον Ζελένσκι αν θα ταξίδευε στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε με χιούμορ: «Είναι δύσκολο. Υπάρχουν πολλά ουκρανικά drones εκεί... Είναι επικίνδυνο για μένα», προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

Τραμπ: Οι ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία μπορεί να οδηγήσουν στο τέλος του πολέμου

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας «κλιμάκωση», εκτιμώντας όμως ότι μπορεί να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Είναι κλιμάκωση, αλλά είναι και μια κλιμάκωση που μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου», δήλωσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος σημείωσε ότι η αυξανόμενη ικανότητα της Ουκρανίας να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια δυσκολεύει πλέον τη Μόσχα να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της.

«Ελπίζουμε ότι αυτή η νέα πραγματικότητα θα δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε ο Ρούμπιο.