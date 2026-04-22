Τραμπ: «Πιθανές νέες ειρηνευτικές συνομιλίες ακόμα και την Παρασκευή με το Ιράν»

Σημάδια προόδου για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφονται τις τελευταίες ώρες, με πηγές από το Ισλαμαμπάντ να κάνουν λόγο για πιθανό δεύτερο γύρο συνομιλιών ακόμη και μέχρι την Παρασκευή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς σχετικά από τη New York Post, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, απαντώντας πως «είναι πιθανό», επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει κινητικότητα στο διπλωματικό πεδίο,

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να παρατείνει την ισχύ της εκεχειρίας, δίνοντας επιπλέον χρόνο στην Τεχεράνη ώστε να καταθέσει «ενιαία πρόταση», εν μέσω εσωτερικών διαφωνιών στην ιρανική ηγεσία.

Διαβάστε ακόμα: Epaminondas: Ποιο είναι το ελληνόκτητο πλοίο που δέχτηκε επίθεση στον Περσικό Κόλπο

Σύμφωνα με πακιστανικές πηγές, οι διπλωματικές επαφές με το Ιράν συνεχίζονται εντατικά, με εκτιμήσεις ότι εντός των επόμενων 36 έως 72 ωρών μπορεί να υπάρξει απτή πρόοδος. «Η εκεχειρία τηρείται παρά τη σκληρή ρητορική, γεγονός που δείχνει θετική πρόθεση και από τις δύο πλευρές», σημείωσε χαρακτηριστικά πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων.

Το Πακιστάν εξακολουθεί να διαδραματίζει ρόλο-κλειδί ως διαμεσολαβητής, επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και να διατηρήσει ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας, σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη συγκυρία για την περιοχή.