Τραμπ: Σε «μηχανική υποστήριξη» η κατάπαυση του πυρός - Στο τραπέζι η επανέναρξη των επιχειρήσεων

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει τα επόμενα βήματα σε σύσκεψη που προετοιμάζει με την εθνική ομάδα ασφαλείας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει την επιχείρηση συνοδείας των εμπορικών πλοίων για να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ (σ.σ «Επιχείρηση Ελευθερία»), καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης φαίνεται να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο.

«Η κατάπαυση του πυρός είναι σε μηχανική υποστήριξη, όπως όταν έρχεται ο γιατρός και σας λέει: κύριε, ο αγαπημένος σας έχει ακριβώς 1% πιθανότητες να ζήσει», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Τραμπ είχε απορρίψει την απάντηση της Τεχεράνης στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ, μιλώντας άκρως απαξιωτικά για αυτήν..

Η απάντηση του Ιράν επικεντρωνόταν στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ εξακολουθεί να μάχεται με τη Χεζμπολάχ. Η απάντηση αυτή απορρίφθηκε αμέσως από τον Τραμπ.

Σήμερα, όταν ρωτήθηκε σε ποιο σημείο βρίσκεται η κατάπαυση του πυρός, απάντησε: «Θα έλεγα στο πιο αδύναμο αυτήν τη στιγμή, αφού διάβασα αυτό το σκουπίδι που μας έστειλαν. Δεν τελείωσα καν το διάβασμά του», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να συναντάται σήμερα με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του για να συζητήσει τα επόμενα βήματα στον πόλεμο του Ιράν. Το Axios επικαλείται τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους στην αναφορά της συνάντησης, λέγοντας ότι οι επιλογές που συζητούνται θα περιλαμβάνουν την πιθανότητα επανέναρξης της στρατιωτικής δράσης, σύμφωνα με το Sky News.

Διαβάστε επίσης: Ιράν: Ζητάει τερματισμό του πολέμου και αποδέσμευση των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων

Ο Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξης Τύπου ότι επρόκειτο να συναντηθεί σήμερα με τους «κορυφαίους στρατηγούς» του, αλλά με βασικά πρόσωπα, όπως ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ.

Οι αξιώσεις της Τεχεράνης

Η Τεχεράνη ζητούσε πολεμικές αποζημιώσεις, δήλωνε την κυριαρχία της επί των Στενών του Ορμούζ και ζητούσε από τις ΗΠΑ να τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, να εγγυηθούν ότι δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις, να άρουν τις κυρώσεις και την απαγόρευση πώλησης ιρανικού πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ πρότειναν να τερματιστεί ο πόλεμος και στη συνέχεια να ξεκινήσουν συνομιλίες για τα πιο ακανθώδη θέματα, συμπεριλαμβανομένου και του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Σήμερα, η Τεχεράνη υπερασπίστηκε τη στάση της. «Το αίτημά μας είναι θεμιτό: ζητάμε το τέλος του πολέμου, την άρση του αποκλεισμού και της πειρατείας (των ΗΠΑ) και την αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων που έχουν παγώσει αδικαιολόγητα σε τράπεζες, λόγω των αμερικανικών πιέσεων», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

«Η ασφαλής διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ και η ασφάλεια στην περιοχή και τον Λίβανο ήταν τα άλλα αιτήματα του Ιράν, που θεωρούνται γενναιόδωρη και υπεύθυνη προσφορά», πρόσθεσε.

