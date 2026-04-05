Τραμπ: «Σώσαμε τον σοβαρά τραυματισμένο και γενναίο πιλότο πετώντας 7 ώρες πάνω από το Ιράν»

Σε μια δραματική ανακοίνωση μέσω των social media προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας την ολοκλήρωση μιας επικίνδυνης επιχείρησης διάσωσης βαθιά μέσα στην επικράτεια του Ιράν.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, οι αμερικανικές δυνάμεις κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον δεύτερο πιλότο του αμερικανικού F-15, έναν «ιδιαίτερα σεβαστό συνταγματάρχη», ο οποίος φέρει σοβαρά τραύματα.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για μια «ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ επίδειξη γενναιότητας», σημειώνοντας πως οι αμερικανικές δυνάμεις παρέμειναν επτά ώρες πάνω από το Ιράν, την ώρα που ο ιρανικός στρατός αναζητούσε εντατικά το πλήρωμα με μεγάλες δυνάμεις στα βουνά. Όπως τόνισε ο ίδιος, τέτοιου είδους επιδρομές επιχειρούνται σπάνια λόγω του τεράστιου ρίσκου.

Το κείμενο της ανάρτησης του Ντόναλντ Τραμπ:

«Διασώσαμε το σοβαρά τραυματισμένο και πραγματικά γενναίο μέλος πληρώματος/αξιωματικό του F-15, από βαθιά μέσα στα βουνά του Ιράν. Ο ιρανικός στρατός τον αναζητούσε εντατικά, με μεγάλες δυνάμεις, και πλησίαζε. Είναι ένας ιδιαίτερα σεβαστός συνταγματάρχης.

Τέτοιου είδους επιδρομές επιχειρούνται σπάνια λόγω του κινδύνου για 'προσωπικό και μέσα'. Απλώς δεν συμβαίνει! Η δεύτερη επιχείρηση ήρθε μετά την πρώτη, κατά την οποία διασώσαμε τον πιλότο μέρα μεσημέρι - κάτι επίσης ασυνήθιστο - παραμένοντας επτά ώρες πάνω από το Ιράν.

Μια ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ επίδειξη γενναιότητας και ικανότητας από όλους! Θα παραχωρήσω συνέντευξη Τύπου, μαζί με τον στρατό, στο Οβάλ Γραφείο, τη Δευτέρα, στις 1:00 μ.μ. Ο Θεός να ευλογεί τους σπουδαίους μας ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ!»