Δεδομένης της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε σήμερα (10/7) στη New York post, έχει αφήσει «οδηγίες» σε περίπτωση που το Ιράν καταφέρει να υλοποιήσει σχέδια δολοφονίας εναντίον του.

«Είμαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Αυτό είναι που αντιμετωπίζουμε», είπε. «Tο μόνο είναι ότι έχω αφήσει οδηγίες: αν μου συμβεί οτιδήποτε, να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ».

Ερωτηθείς για πρόσφατες αναφορές σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα προειδοποίησε για πληροφορίες σχετικά με σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου, ο Τραμπ υπέδειξε ότι δεν υπήρχε κάποιο νέο σχέδιο από το Ιράν, αλλά τόνισε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει τον θάνατό του εδώ και χρόνια.

«Ελπίζω να σας λείψω», πρόσθεσε, ακούγοντας σχεδόν συμβιβασμένος με την πραγματικότητα ότι η Τεχεράνη δεν θα σταματήσει ποτέ να επιδιώκει τη δολοφονία του.

Τα ιρανικά σχέδια για τη δολοφονία Τραμπ

Το Ιράν επιδιώκει ανοιχτά τη δολοφονία του προέδρου από το 2020, όταν ο Τραμπ διέταξε την επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε ο Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος Κασέμ Σολεϊμανί.

Έκτοτε έχουν επίσης αποτραπεί πολλαπλές απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Τραμπ, μετά την επίθεση κατά την οποία μια σφαίρα τραυμάτισε επιφανειακά το αυτί του σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, στις 13 Ιουλίου 2024.

Οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώθηκαν έντονα δημοσίως αυτή την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της κηδείας του ανώτατου ηγέτη που σκοτώθηκε, διαδηλωτές στο Ιράν ξεδίπλωσαν τεράστια πανό που ζητούσαν τη δολοφονία του Τραμπ.

«Γιατί να μην σκοτώσουμε εκείνον που σκότωσε τον ιμάμη και τον ηγέτη μου;» δήλωσε ένας εκφωνητής επικήδειου σε μία από τις τελετές μνήμης αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. «Η δολοφονία του Τραμπ είναι καθήκον μας. … Γιατί ο πιο απεχθής άνθρωπος στον κόσμο είναι ακόμη ζωντανός;»

Παράλληλα, ο Τραμπ ακύρωσε την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και το υπό διαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης, αφού το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον τριών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα και την Τρίτη. Σε απάντηση, ο πρόεδρος ήρε την αμερικανική εξαίρεση από τις πετρελαϊκές κυρώσεις κατά του Ιράν και διέταξε σχεδόν 200 αεροπορικά πλήγματα σε ολόκληρο το Ιράν την Τρίτη και την Τετάρτη.

Η δυσαρέσκεια του Τραμπ απέναντι στους Ιρανούς ήταν εμφανής κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα, όπου τους χαρακτήρισε «κακούς», επειδή εξαπέλυσαν επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ παρά την εκεχειρία και την πρόσθετη δέσμευσή τους να μειώσουν τις εντάσεις, ενώ παράλληλα τελούσαν την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Παρά τις προσπάθειές του να επιτύχει συμφωνία με το Ιράν, ο Τραμπ μίλησε ανοιχτά στην Τουρκία για το γεγονός ότι το Ιράν εξακολουθεί να επιδιώκει τη δολοφονία του.

«Είχαν ηγέτες, έφυγαν. Μετά είχαν μια άλλη ομάδα ηγετών, έφυγαν κι αυτοί. Τώρα έχουν μια νέα ομάδα ηγετών — μπορεί κι αυτοί να φύγουν, ποιος ξέρει;» είπε στη σύνοδο. «Και ξέρετε κάτι; Μπορεί να φύγω κι εγώ. Επειδή είμαι ο νούμερο ένα στόχος τους — το λένε παντού. Γιατί είναι καθάρματα.»

«Έτσι συμπεριφέρονται και έτσι ενεργούν εδώ και 47 χρόνια», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος άλλαξε αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από την Άγκυρα την Τετάρτη, με τον Λευκό Οίκο να αναγνωρίζει αργότερα ότι επρόκειτο για μέτρο ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του Τραμπ, αφού είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι το Ιράν επιδιώκει τη δολοφονία του.