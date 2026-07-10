«Με έχουν σε όλες τις λίστες τους»: Τι λέει ο Τραμπ για το φερόμενο σχέδιο δολοφονίας του από το Ιράν

Μετά την τελευταία αναζωπύρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με εκατέρωθεν χτυπήματα Ιράν και ΗΠΑ, δυναμιτισμένο είναι και το πεδίο της διπλωματίας, με σφοδρές δηλώσεις.

Το Ισραήλ μοιράστηκε πρόσφατα πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών του με τις ΗΠΑ, σχετικά με πιθανό σχέδιο του Ιράν να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Χαρακτηριστική η εικόνα από χιλιάδες κόσμου είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη Μασχάντ για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον δολοφονημένο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, κάποιοι από τους πενθούντες φώναζαν συνθήματα, ζητώντας εκδίκηση κατά του Αμερικανού προέδρου.

Ιράν - «Φονικό» το κλίμα κατά του Τραμπ

Κάποιοι κυμάτιζαν ιρανικές σημαίες, με τη μορφή του εκλιπόντα Ηγέτη και τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ενώ κάποιοι κρατούσαν πανό που έγραφαν «σκοτώστε τον Τραμπ» ή «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ»!

Και όλα αυτά, σε μια χρονική στιγμή αυξημένης στρατιωτικής έντασης, μετά τον νέο γύρο αμερικανικών πληγμάτων εναντίον ιρανικών στόχων και τα αντίποινα της Τεχεράνης με επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στον Κόλπο, ο οποίος έθεσε υπό αμφισβήτηση το εύθραυστο «μνημόνιο κατανόησης» μεταξύ των δύο πλευρών.

Διαβάστε ακόμα: Τσεχία: Φωτιά κατέστρεψε 70.000 ζευγάρια παπούτσια της θρυλικής Bata

Το Ιράν έχει από καιρό ορκιστεί να εκδικηθεί για τον θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί, κορυφαίου στρατηγού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τον οποίο οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν σκοτώσει κατά την πρώτη του θητεία του Τραμπ.

Η αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία συνέχισε να στοχεύει Ιρανούς ηγέτες στη διάρκεια του πολέμου, με πιο αξιοσημείωτη τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ τον Φεβρουάριο.

Την ίδια στιγμή, Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ μοιράστηκε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών του με τις ΗΠΑ σχετικά με πιθανό σχέδιο του Ιράν να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ιράν - Το φερόμενο σχέδιο για να «τελειώσει» τον Τραμπ

Οι λεπτομέρειες του φερόμενου σχεδίου δεν ήταν άμεσα σαφείς, ανέφερε το CNN.

Αξιωματούχοι που γνωρίζουν τον διάλογο μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών δήλωσαν στο CNN ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν ελέγξει την φερόμενη ιρανική συνωμοσία, και υπέδειξαν ότι η προειδοποίηση του Ισραήλ θα μπορούσε να θεωρηθεί εν μέρει ως μια προσπάθεια να επηρεαστεί η κυβέρνηση Τραμπ προς την οπτική του Ισραήλ για τον πόλεμο, καθώς η σχέση μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ έχει επηρεαστεί τις τελευταίες εβδομάδες λόγω διαφωνιών για το μέλλον του πολέμου, ανέφερε η Wall Street Journal.

Οι Ισραηλινοί ηγέτες φέρονται να αιφνιδιάστηκαν και να εξοργίστηκαν από την ειρηνευτική συμφωνία της κυβέρνησης Τραμπ με την Τεχεράνη, και ο Λευκός Οίκος τις τελευταίες εβδομάδες έχει επικρίνει ανοιχτά τις ισραηλινές τακτικές, κάτι σπάνιο για τους δύο στενούς συμμάχους.

Διαβάστε ακόμα: Εθνική τραγωδία στην Ισπανία: Στους 12 οι νεκροί από τη φωτιά στην Ανδαλουσία

Ταυτόχρονα, όταν ρωτήθηκε από την εφημερίδα The Independent, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στα χθεσινά σχόλια του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν απειλές από το Ιράν.

«Θέλουν να εξοντώσουν τον ηγέτη των ΗΠΑ — εμένα», είπε ο Τραμπ. «Είμαι σε οποιαδήποτε λίστα. Είδα σήμερα το πρωί ότι είμαι σε κάθε μία από τις λίστες τους. Και μέχρι στιγμής, υποθέτω ότι ήμουν λίγο τυχερός, αλλά ίσως αυτό να μην κρατήσει πολύ. Αυτοί είναι κακοί, άρρωστοι άνθρωποι. Και πρέπει να ξεριζώσουμε αυτόν τον καρκίνο. Ξέρετε τι κάνετε; Πρέπει να αποτρέψετε τον καρκίνο νωρίς. Και έτσι νιώθω».

Κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Πρόεδρος Τραμπ φέρεται να άλλαξε αεροπλάνα για λόγους ασφαλείας που σχετίζονται με τον πόλεμο.