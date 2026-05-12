Τραμπ: «Το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως θεωρεί ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά, καθώς πιστεύει ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα καταλήξουν σε συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.
«Το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία πιστεύω πραγματικά ότι πλησιάζει πολύ», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για το ταξίδι στην Κίνα.
Ανάλογη εκτίμηση είχε εκφράσει ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το Σάββατο. «Πιστεύω ότι φθάνει στο τέλος», είχε πει σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.
