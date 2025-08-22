Τραμπ: Θεωρεί δύσκολη μια συνάντηση Πούτιν, Ζελένσκι - «Είναι σαν να ανακατεύεις λάδι και ξίδι»

Για την προοπτική συνάντησης Πούτιν και Ζελένσκι απάντησε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας επιφυλακτικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί πως η συνεννόηση και ένας ενδεχόμενος συμβιβασμός είναι πολύ δύσκολα. Μάλιστα, χαρακτήρισε τη σχέση τους ως «αταίριαστη» καθώς δήλωσε ότι «Το να τους φέρουμε μαζί, είναι σαν να ανακατεύεις λάδι και ξίδι»

Ο Τραμπ είπε ακόμη πως δεν είναι βέβαιος εάν ο ίδιος χρειάζεται να παρίσταται στη συνάντηση που προσπαθεί να κανονίσει μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, μετά τις πρόσφατες συνομιλίες που είχε με τον Ρώσο Πρόεδρο στην Αλάσκα.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, θα προτιμούσε να μην παραστεί.