Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και τον Βλαντιμίρ Πούτιν «ενορχηστρωτή», τριάντα έξι χώρες υπέγραψαν υπέρ της σύστασης ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Ρώσου προέδρου.

Κατά πλειοψηφία, όπως μεταφέρει και η ΕΡΤ, οι χώρες αυτές είναι από την Ευρώπη. Η κοινή δέσμευση επισημοποιήθηκε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι υπουργοί ενέκριναν ψήφισμα που θα καθορίζει τη δομή και τις λειτουργίες της διαχειριστικής επιτροπής που θα επιβλέπει το δικαστήριο. Μεταξύ των καθηκόντων της, η επιτροπή θα εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, θα θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες και θα εκλέγει δικαστές και εισαγγελείς. Οι χώρες δεσμεύονται να σέβονται την ανεξαρτησία των δικαστικών διαδικασιών.

Ποιες χώρες υπέγραψαν

Το ψήφισμα της Παρασκευής υπογράφηκε από:

Ανδόρα,

Αυστρία,

Βέλγιο,

Κροατία,

Κύπρο,

Τσεχία,

Δανία,

Εσθονία,

Φινλανδία,

Γαλλία,

Γερμανία,

Ελλάδα ,

, Ισλανδία,

Ιρλανδία,

Ιταλία,

Λετονία,

Λιχτενστάιν,

Λιθουανία,

Λουξεμβούργο,

Μολδαβία,

Μονακό,

Μαυροβούνιο

Κάτω Χώρες,

Νορβηγία,

Πολωνία,

Πορτογαλία,

Ρουμανία,

Άγιο Μαρίνο,

Σλοβενία,

Ισπανία,

Σουηδία,

Ελβετία,

Ουκρανία

Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Αυστραλία και η Κόστα Ρίκα ήταν οι μόνες μη ευρωπαϊκές χώρες που υπέγραψαν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επίσης την πρωτοβουλία, παρόλο που τέσσερα από τα κράτη μέλη της, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Μάλτα και η Σλοβακία, δεν πρόσθεσαν τα ονόματά τους στο ψήφισμα της Παρασκευής.

Η λίστα παραμένει ανοιχτή για να συμμετάσχουν και άλλες χώρες, ευρωπαϊκές ή μη.

Τι σημαίνει στην πράξη η σύσταση ειδικού δικαστηρίου για τον Πούτιν

Η σύσταση ενός ειδικού δικαστηρίου αποτελεί πιεστική προτεραιότητα για την Ουκρανία και τους συμμάχους της από τότε που το Κρεμλίνο ξεκίνησε την πλήρη εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Η πρωτοβουλία κρίθηκε απαραίτητη επειδή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να ασκήσει δίωξη για το έγκλημα της επίθεσης μόνο όταν αυτό αποδίδεται σε κράτος-μέρος. Η Ρωσία δεν έχει υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης και μπορεί να χρησιμοποιήσει το βέτο της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εμποδίσει τυχόν αλλαγές.

Σε αντίθεση με τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τη γενοκτονία, τα οποία ισχύουν για άτομα που διαπράττουν τις φρικαλεότητες, το έγκλημα της επιθετικότητας είναι ένα έγκλημα ηγεσίας που βαρύνει τους ανθρώπους που είναι τελικά υπεύθυνοι για τον έλεγχο του επιτιθέμενου κράτους.

Στην πράξη, αυτό καλύπτει την λεγόμενη «τρόικα» – τον ​​πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών – μαζί με υψηλόβαθμους στρατιωτικούς διοικητές που έχουν επιβλέψει την επίθεση κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.