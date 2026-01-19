Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 170 τραυματίστηκαν όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκαν και συγκρούστηκαν στη νότια Ισπανία την Κυριακή (19/01). Τα τρένα εκτελούσαν δρομολόγια από και προς τη Μαδρίτη και το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην περιοχή Adamuz, με εκατοντάδες επιβάτες να βρίσκονται στο εσωτερικό τους.

Σύμφωνα με την εταιρεία Iryo, το τρένο με αριθμό δρομολογίου 6189, που κατευθυνόταν από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη με περίπου 300 επιβάτες, εκτροχιάστηκε και πέρασε στη διπλανή γραμμή, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο τρένο της Renfe που μετέφερε περίπου 200 άτομα και ταξίδευε από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα. Οι ταχύτητες των δύο συρμών τη στιγμή της σύγκρουσης ξεπερνούσαν τα 200 χλμ/ώρα.

Το δυστύχημα συνέβη στις 7:45 το απόγευμα, περίπου δέκα λεπτά μετά την αναχώρηση του πρώτου τρένου από την Κόρδοβα. Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι το πίσω τμήμα του πρώτου τρένου εκτροχιάστηκε και χτύπησε το μπροστινό μέρος του δεύτερου, με αποτέλεσμα οι δύο πρώτες άμαξες να εκτραπούν και να πέσουν σε πρανές ύψους τεσσάρων μέτρων. Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφηκαν στο μπροστινό μέρος του τρένου της Renfe, όπου υπήρχαν εγκλωβισμένοι επιβάτες.

🔴 DIRECTO | Estas imágenes aéreas de la Guardia Civil muestran cómo está el lugar del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/OjDT8T5DK4 pic.twitter.com/FdMHFdPcZn — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Ισπανία: Ενδεχόμενο αύξησης των νεκρών

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, μεταξύ τους και ανήλικοι, κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των νεκρών φέρεται να είναι και ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου προς Ουέλβα.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα. Οι αρμόδιοι κάνουν λόγο για ένα «ιδιαίτερα ασυνήθιστο» περιστατικό, καθώς συνέβη σε ευθύ τμήμα γραμμής που είχε πρόσφατα ανακαινιστεί και διέθετε ενεργά συστήματα ασφαλείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τεχνικού προβλήματος είτε στο τροχαίο υλικό είτε στις υποδομές, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα που ενδέχεται να διαρκέσει περίπου έναν μήνα.

Επιβάτες περιέγραψαν στιγμές πανικού, με ισχυρά τραντάγματα, κατάρρευση τμημάτων των βαγονιών και κραυγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιβάτες έσπασαν τα παράθυρα με σφυριά έκτακτης ανάγκης για να διαφύγουν.

Ως αποτέλεσμα του δυστυχήματος, όλα τα δρομολόγια υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας ανεστάλησαν προσωρινά. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες και οι αρμόδιοι φορείς έχουν δημιουργήσει κέντρα υποστήριξης για τους συγγενείς των θυμάτων και παρέχουν ψυχολογική βοήθεια.

Το συνδικάτο των μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει

Συνδικάτο των ισπανών μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει τον περασμένο Αύγουστο με επιστολή του τη σιδηροδρομική εταιρεία ADIF για σοβαρή φθορά σε σιδηρογραμμές που χρησιμοποιούν οι αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας, περιλαμβανομένης αυτής στην οποία συγκρούσθηκαν χθες, Κυριακή, δύο τρένα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε το Ρόιτερς.

Λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες προκαλούν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα, αναφέρεται στην επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μέσω του X και επιβεβαιώθηκε στο Ρόιτερς από ένα μέλος του συνδικάτου SEMAF, ενώ προστίθεται ότι μηχανοδηγοί ενημέρωναν «καθημερινά» την εταιρεία για τις ανησυχίες τους, χωρίς ωστόσο να αναληφθεί κάποια δράση.

Η ADIF δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει.