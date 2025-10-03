Τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ: Οι Αρχές πυροβόλησαν καταλάθος ένα από τα θύματα

Δηλώσεις σχετικά με την πορεία των ερευνών μετά την τρομοκρατική επίθεση έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ, έκαναν οι ομώνυμες Αρχές, αποκαλύπτοντας πως αστυνομικός μπορεί να πυροβόλησε καταλάθος ένα από τα δύο θύματα.

Στη σχετική τους δήλωση, οι Αρχές του Μάντσεστερ ανέφεραν: «Αστυνομικοί εθεάθησαν να περικυκλώσουν σημείο της περιοχής, όπου πιστεύεται ότι διέμενε ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης, Τζιχάντ Αλ-Σάμι.

Ένοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν στο τριώροφο δημοτικό ακίνητο στο Λάνγκλεϊ Κρέσεντ την Πέμπτη, αφού σκότωσε δύο άτομα έξω από μια συναγωγή στο Γιομ Κιπούρ, την ιερότερη ημέρα του Ιουδαϊσμού.

Τα δύο θύματα κατονομάστηκαν ως ο 53χρονος Άντριαν Ντόλμπι και ο 66χρονος Μέλβιν Κράβιτζ, και οι δύο σκοτώθηκαν έξω από τη συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας Χίτον Παρκ στο Κράμπσαλ, αφού ο Αλ-Σάμι έπεσε με το αυτοκίνητό του σε μία ομάδα ανθρώπων και στη συνέχεια, μαχαίρωσε έναν άνδρα».

Τρομοκρατική η επίθεση στο Μάντσεστερ

Ως τρομοκρατική επίθεση αντιμετωπίζεται από την αστυνομία η επίθεση έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ που είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να σκοτωθούν και τρεις να τραυματιστούν σοβαρά ενώ νεκρός είναι και ο φερόμενος δράστης της επίθεσης.

Στη συναγωγή είχαν συγκεντρωθεί πολλοί πιστοί λόγω της γιορτής Γιομ Κιπούρ.

Η αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την «τρομοκρατική επίθεση» που διέπραξε ένας άνδρας με ένα όχημα και ένα μαχαίρι έξω από τη συναγωγή του Χίτον Παρκ, στο Κράμπσαλ, μια συνοικία βόρεια της μητροπολιτικής περιοχής του Μάντσεστερ.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε σε δεύτερο στάδιο ότι ο ύποπτος ως δράστης είναι επίσης νεκρός από πυρά των δυνάμεων της τάξης.

Έφερε πάνω του «ύποπτα αντικείμενα» και μια ομάδα πυροτεχνουργών έσπευσε στο σημείο και επιθεώρησε επίσης το όχημά του.

Ανακοίνωσε επίσης ότι δύο άτομα συνελήφθησαν και ότι αντιμετωπίζει το συμβάν ως τρομοκρατικό.

Οι «πολλοί άνθρωποι» που βρίσκονταν στη συναγωγή τη στιγμή του τραγικού περιστατικού, αρχικά κλείστηκαν μέσα αλλά αργότερα απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από εκεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Με πληροφορίες από Independent