Τρομοκρατική η επίθεση στο Μάντσεστερ: Γιλέκο με εκρηκτικά φέρεται να φορούσε ο δράστης

Ως τρομοκρατική επίθεση αντιμετωπίζεται από την αστυνομία η επίθεση έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ που είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να σκοτωθούν και τρεις να τραυματιστούν σοβαρά ενώ νεκρός είναι και ο φερόμενος δράστης της επίθεσης.

Στη συναγωγή είχαν συγκεντρωθεί πολλοί πιστοί λόγω της γιορτής Γιομ Κιπούρ.

Η αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την «τρομοκρατική επίθεση» που διέπραξε ένας άνδρας με ένα όχημα και ένα μαχαίρι έξω από τη συναγωγή του Χίτον Παρκ, στο Κράμπσαλ, μια συνοικία βόρεια της μητροπολιτικής περιοχής του Μάντσεστερ.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε σε δεύτερο στάδιο ότι ο ύποπτος ως δράστης είναι επίσης νεκρός από πυρά των δυνάμεων της τάξης.

Έφερε πάνω του «ύποπτα αντικείμενα» και μια ομάδα πυροτεχνουργών έσπευσε στο σημείο και επιθεώρησε επίσης το όχημά του.

Ανακοίνωσε επίσης ότι δύο άτομα συνελήφθησαν και ότι αντιμετωπίζει το συμβάν ως τρομοκρατικό.

Οι «πολλοί άνθρωποι» που βρίσκονταν στη συναγωγή τη στιγμή του τραγικού περιστατικού, αρχικά κλείστηκαν μέσα αλλά αργότερα απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από εκεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Διαβάστε επίσης: Παγκόσμιος συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή του Μάντσεστερ: Επίσημα νεκρός ο δράστης

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι κλήθηκε γύρω στις 9.30 το πρωί (11.30 ώρα Ελλάδας) μπροστά από το κτίριο αυτό, αφότου αυτόπτης μάρτυρας είδε «ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε ανθρώπους και ένας άνδρας να δέχεται επίθεση με μαχαίρι».

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες που επικοινώνησαν με την αστυνομία, «ένας φρουρός ασφαλείας χτυπήθηκε με μαχαίρι».

Μεγάλη δύναμη της αστυνομίας αναπτύχτηκε στον δρόμο της συναγωγής, σημείωσε ένας φωτογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο.

Μέλη της εβραϊκής κοινότητας συγκεντρώθηκαν κοντά σε αυτό τον χώρο λατρείας, μερικοί για να προσευχηθούν.

Η Τσάβα Λεβίν, μια γειτόνισσα που ήταν μάρτυρας της επίθεσης, αφηγήθηκε στο πρακτορείο ειδήσεων PA ότι είδε έναν άνδρα «να αρχίζει να μαχαιρώνει τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά του.

Επιτέθηκε σε έναν φρουρό ασφαλείας και προσπάθησε να μπει στη συναγωγή, κάποιος είχε φράξει την πόρτα, όλοι ήταν πολύ ταραγμένοι».

Ο δράστης της επίθεσης φορούσε ένα γιλέκο που έμοιαζε να έφερε εκρηκτικό μηχανισμό, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μείζονος Μάντσεστερ, Στίβεν Γουάτσον, σε νεότερη της ενημέρωση για το περιστατικό.

Suspect in horror UK synagogue attack that left two dead picturedhttps://t.co/QXCBY0rMQQ pic.twitter.com/6by9Vevg9i — The Mirror (@DailyMirror) October 2, 2025

Ο φερόμενος ως δράστης πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία.

Δύο άτομα συνελήφθησαν, ανακοίνωσε η αστυνομία, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει το συμβάν ως τρομοκρατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

