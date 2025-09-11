Τσάρλι Κερκ: Fake news για τον δολοφόνο - Κατηγορούσαν συνταξιούχο τραπεζικό από τον Καναδά

Ο Michael Mallinson, ένας Καναδός συνταξιούχος τραπεζικός, κατηγορήθηκε ψευδώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ο δράστης της δολοφονίας του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ (Charlie Kirk), στη Γιούτα των ΗΠΑ.

Ο 77χρονος που ζει στο Τορόντο έλαβε ένα ταραγμένο τηλεφώνημα από την κόρη του λίγο μετά την δολοφονία του Κερκ, στη Γιούτα, την Τετάρτη, καθώς η φωτογραφία του ηλικιωμένου κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο και ότι πολλοί σχολίαζαν λανθασμένα ότι ήταν ο δολοφόνος, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Διαβάστε ακόμα: Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του πριν δολοφονηθεί

Σε τηλεφωνική συνέντευξη την Τετάρτη, ο κ. Mallinson είπε ότι είναι ένας 77χρονος συνταξιούχος τραπεζικός που ζει στο Τορόντο, ωστόσο, χιλιάδες δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζονταν ότι ήταν «εγγεγραμμένος Δημοκρατικός» από τη Γιούτα που είχε πυροβολήσει και σκοτώσει τον Κερκ.

Η σύγχυση προκλήθηκε προφανώς λόγω της ομοιότητάς του με έναν άνδρα που είχε κρατηθεί για λίγο από την αστυνομία μετά τον πυροβολισμό. «Είμαι απλά σοκαρισμένος», είπε σε συνέντευξή του την Τετάρτη. «Πόσο γρήγορα μπορεί να συμβεί, πόσο γρήγορα μπορεί να διαδοθεί το όνομα και η φωτογραφία κάποιου», σχολίασε.

Στην ξέφρενη περίοδο που ακολουθεί μια σημαντική είδηση, οι άνθρωποι τείνουν να αναζητούν απεγνωσμένα νέες πληροφορίες. Αυτή η διαδικασία μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να προσθέσουν ένα ακόμα στοιχείο χάους, με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς να διαδίδονται ευρέως και γρήγορα πριν να έχουν ελεγχθεί πλήρως.

Τα fake news ενός ψεύτικου λογαριασμού στο X

Στην περίπτωση του κ. Mallinson, η φήμη φαίνεται να προήλθε από έναν λογαριασμό στο X με το όνομα Fox 11 Reno, αν και δεν έχει καμία σχέση με την τηλεοπτική εταιρεία Fox που εδρεύει στη Νεβάδα.

Αντίθετα, πρόκειται για έναν ψεύτικο λογαριασμό που προφανώς είχε ως στόχο να αυξήσει την επισκεψιμότητα -και τα έσοδα από διαφημίσεις - για τον δικό του ψεύτικο ιστότοπο.

Μέχρι τα τέλη του περασμένου έτους, ο λογαριασμός χρησιμοποιούσε διαφορετικό όνομα χρήστη και δημοσίευε μόνο στα ισπανικά, ενώ αργότερα διέγραψε τις αναρτήσεις του σχετικά με τον πυροβολισμό.

Εκπρόσωπος της Sinclair Broadcast Group, ιδιοκτήτριας της θυγατρικής της Fox στη Νεβάδα, δήλωσε ότι ο λογαριασμός «υποκρινόταν τον σταθμό» και ότι προσπαθούσαν να τον κλείσουν.

Τέτοιες ιστοσελίδες είναι γνωστό ότι ανταποκρίνονται στα λεγόμενα «κενά πληροφοριών» δημοσιεύοντας ισχυρισμούς σχετικά με τις εξελίξεις σε μια επίκαιρη είδηση, σε μια προσπάθεια να καταλάβουν υψηλή θέση στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Όταν κάποιος αναζητά περισσότερες πληροφορίες και κάνει κλικ στην ιστοσελίδα, οι ιδιοκτήτες της συλλέγουν μερικά σεντ από τις εμφανίσεις διαφημίσεων που δημιουργούν.

Άλλοι χρήστες στο X επανέλαβαν γρήγορα τον ισχυρισμό σχετικά με τον κ. Mallinson, αναφέροντας λανθασμένα το «Fox» ως πηγή τους. Ορισμένοι απάντησαν στην αρχική ανάρτηση, αποκαλώντας τον κ. Mallinson «ακραίο αριστερό εξτρεμιστή» ή «καθαρό κακό».

Μια ανάρτηση ενός χρήστη στο X, η οποία ισχυριζόταν ότι ο κ. Mallinson ήταν ο δράστης και εγγεγραμμένος Δημοκρατικός, έλαβε σχεδόν 3 εκατομμύρια προβολές.

Σύντομα, ο κ. Mallinson άρχισε να λαμβάνει άμεσα μηνύματα στο Facebook που τον αποκαλούσαν «άγριο», μεταξύ άλλων.

Fake news και από το Grok του X για τον δολοφόνο του Τζάρλι Κερκ

Το Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε από την xAI του Elon Musk, επανέλαβε την ψευδή πληροφορία σε ορισμένες από τις απαντήσεις του στους χρήστες, γράφοντας σε ένα σημείο ότι «ο ύποπτος, Michael Mallinson, συνελήφθη στον τόπο του εγκλήματος».

Το Grok αντλεί μέρος των πληροφοριών του από αναρτήσεις στο X, ενώ άλλες αναρτήσεις του Grok ανέφεραν ότι η σύνδεση ήταν ανεπιβεβαίωτη ή αναξιόπιστη. Το X δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ο κ. Mallinson είπε ότι είχε αναφέρει το περιστατικό στην τοπική αστυνομία και προσπάθησε να διαγράψει την παρουσία του από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ήταν μια δύσκολη απόφαση, είπε, επειδή εργάζεται ως συνήγορος ασθενών για μια σπάνια και επώδυνη μορφή αρθρίτιδας και χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνεί με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Είπε ότι μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να μηνύσει άτομα ή ιστότοπους που διέδωσαν την ψευδή πληροφορία, αν η δοκιμασία συνεχιστεί.

«Θα περίμενα, επειδή ο κύκλος των ειδήσεων κινείται τόσο γρήγορα, ότι θα ξεφουσκώσει σύντομα», είπε ο κ. Mallinson. «Αλλά υπάρχει πάντα η πιθανότητα ότι κάποιοι ηλίθιοι κάπου θα βρουν αυτές τις πληροφορίες σε λίγους μήνες από τώρα και θα αρχίσουν να κάνουν θόρυβο γι' αυτό», επισήμανε.