Τσάρλι Κερκ: Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πως πιάστηκε ο δράστης - «Τον κατέδωσε κοντινό του πρόσωπο»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μόλις δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο ύποπτος για την επίθεση στον Τσάρλι Κερκ έχει συλληφθεί και βρίσκεται υπό κράτηση.

Οι πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στις 09.00 (ώρα ΗΠΑ) σήμερα το πρωί.

Οι αρχές δημοσίευσαν υλικό που, όπως είπαν, δείχνει τον ύποπτο να τρέπεται σε φυγή μετά τη δολοφονία. Ένα διαφορετικό βίντεο που έλαβε το CNN δείχνει ένα άτομο που ταιριάζει με την περιγραφή του υπόπτου να περπατάει σε μια κατοικημένη περιοχή κοντά στον τόπο του εγκλήματος πριν από τους πυροβολισμούς.

Τσάρλι Κερκ: Άνευ προηγουμένου ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Οι αρχές επιστράτευσαν, για τον εντοπισμό του δράστη, τη βοήθεια του κοινού και προσέφεραν αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγήσει στην αναγνώριση και τη σύλληψη του.

Διαβάστε ακόμα: Ισραήλ: Επίθεση με μαχαίρι στην Ιερουσαλήμ - Δύο οι τραυματίες

«Οι αρχές θα επιδιώξουν την επιβολή της θανατικής ποινής μόλις εντοπιστεί ο ύποπτος», δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα.

«Νομίζω ότι με μεγάλη βεβαιότητα τον έχουμε υπό κράτηση», δήλωσε προ ολίγου ο Τραμπ κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Fox News. Ο Τραμπ είπε ότι κάποιος «πολύ κοντά του τον κατέδωσε» και είπε ότι αυτό θα ανακοινωθεί αργότερα την Παρασκευή.

Τσάρλι Κερκ: Όσα γνωρίζουμε για τον δράστη

Βίντεο που φέρεται να κατέγραψε τον δράστη, δείχνει ένα άτομο να βρίσκεται στη γωνία της στέγης ενός κτιρίου της πανεπιστημιούπολης στη Γιούτα προτού σηκωθεί, τρέξει στην οροφή και πέσει στο γκαζόν, ενώ κουβαλάει ένα σακίδιο πλάτης.

«Ο ύποπτος, αφού εγκατέλειψε το κτίριο, κινήθηκε σε αυτήν την περιοχή με γρασίδι γύρω από το πάρκινγκ», δήλωσε ο Επίτροπος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, ο οποίος αφηγήθηκε το βίντεο σε μια μεγάλη οθόνη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Παρά την προσοχή στη λεπτομέρεια, οι αρχές δεν αναγνώρισαν αρχικά τον ύποπτο που φαίνεται στο βίντεο ούτε έδωσαν λεπτομέρειες για το άτομο, εκτός από την σωματική περιγραφή που φαίνεται στο βίντεο και τις φωτογραφίες που είχαν δημοσιεύσει.

Αυτά είναι όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα:

«Διακριτική» εμφάνιση: Οι εικόνες που δημοσιεύθηκαν δείχνουν τον ύποπτο να φοράει ένα «πολύ χαρακτηριστικό» μαύρο μπλουζάκι με μια αμερικανική σημαία και κάτι που μοιάζει με αετό. Ο ύποπτος φοράει επίσης γυαλιά ηλίου, καπέλο με ένα τρίγωνο, τζιν, αθλητικά Converse και μαύρο σακίδιο πλάτης. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι αρχές δήλωσαν ότι ο δράστης « φαίνεται να είναι σε ηλικία φοιτητών » και να τα πάει καλά στην πανεπιστημιούπολη.

Αποτυπώματα παλάμης και παπουτσιών: Τα χέρια του υπόπτου άφησαν αποτυπώματα καθώς κατέβαιναν από την οροφή, ανέφεραν οι αρχές, και οι ερευνητές προσπαθούν να συλλέξουν πιθανό DNA από μουτζούρες που άφησαν εκεί. Ένα αποτύπωμα παπουτσιού υποδηλώνει επίσης ότι ο ύποπτος φορούσε παπούτσια Converse, είπε ο Mason.

Ένα ακόμα νέο βίντεο: Πλάνα που έλαβε το CNN δείχνουν ένα άτομο που ταιριάζει με την περιγραφή του υπόπτου να περπατάει σε μια κατοικημένη περιοχή κοντά στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Utah Valley πριν από τους πυροβολισμούς.

Ανακτήθηκε τουφέκι: Οι αρχές χρησιμοποίησαν το βίντεο που δημοσίευσαν χθες για να εντοπίσουν την πορεία του υπόπτου προς μια δασώδη περιοχή, όπου ανέκτησαν το πυροβόλο όπλο που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Κερκ. Το τουφέκι που ανακτήθηκε ήταν ένα τυφέκιο Mauser με κλείστρο διαμετρήματος .30-06 εξοπλισμένο με σκόπευτρο μεγάλης εμβέλειας.

Σημάδια σε πυρομαχικά: Οι ερευνητές αναλύουν χαρακτικά που βρέθηκαν σε ένα χρησιμοποιημένο φυσίγγιο και σε τρία φυσίγγια με θαλάμη που βρέθηκαν μέσα στο τουφέκι, ανέφεραν πηγές.

Φοιτητής είδε άνδρα στην οροφή: Ένας φοιτητής από την κοιλάδα της Γιούτα είπε στο CNN ότι είδαν έναν άνδρα να περπατάει πάνω ή κοντά στην οροφή του Κέντρου Losee δύο φορές μέσα σε δύο εβδομάδες. Ο φοιτητής χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του άνδρα «περίεργη» και είπε ότι ένας καθηγητής που ήταν επίσης εκεί τηλεφώνησε για να ρωτήσει αν ο άνδρας ήταν καλά.

Πηγή: CNN