Θύμα deepfake έπεσε η Τζόρτζια Μελόνι, καθώς εικόνες της με εσώρουχα, φτιαγμένες με AI κατέκλυσαν το διαδίκτυο και έγιναν viral.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, αναδημοσίευσε τις επεξεργασμένες φωτογραφίες θέλοντας να περάσει ένα μήνυμα για το πόσο επικίνδυνη είναι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης όταν παραβιάζεις προσωπικά δεδομένα.

«Τις τελευταίες ημέρες, κυκλοφορούν αρκετές ψεύτικες εικόνες μου, οι οποίες δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάστηκαν ως πραγματικές από ορισμένους υπερβολικά ένθερμους αντιπάλους.

«Πρέπει να παραδεχτώ ότι όποιος τις δημιούργησε... βελτίωσε ακόμη και την εμφάνισή μου αρκετά», αστειεύτηκε. «Αλλά το γεγονός παραμένει ότι, για να επιτεθούν και να διαδώσουν ψεύδη, οι άνθρωποι είναι πλέον πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν απολύτως οτιδήποτε».

Στη δήλωσή της, όπως μεταφέρει ο Guardian, η Μελόνι, κατήγγειλε αυτό που περιέγραψε ως μορφή διαδικτυακού εκφοβισμού, προειδοποιώντας ότι οι εικόνες που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελούν ένα ολοένα και πιο επικίνδυνο εργαλείο ικανό να παραπλανήσει και να βλάψει άτομα.

«Το ζήτημα ξεπερνά εμένα», πρόσθεσε. «Τα deepfakes είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο, επειδή μπορούν να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να στοχοποιήσουν οποιονδήποτε. Μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πολλοί άλλοι δεν μπορούν. Για αυτόν τον λόγο, ένας κανόνας πρέπει πάντα να ισχύει: τσεκάρετε πριν πιστέψετε και σκεφτείτε πριν μοιραστείτε. Γιατί σήμερα συμβαίνει σε εμένα, αύριο θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε».

Υπενθυμίζεται ότι, αντίστοιχο σκάνδαλο είχε ξεσπάσει πέρυσι στην Ιταλία, με έναν πορνογραφικό ιστότοπο που δημοσίευε παραποιημένες εικόνες εξέχουσων Ιταλίδων γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της Μελόνι και της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Έλι Σλάιν, το οποίο προκάλεσε οργή στην Ιταλία.