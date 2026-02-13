Τσουχτερός «λογαριασμός» για την Ουγγαρία του Όρμπαν: Επιστροφή 10 δισ. ευρώ ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση

Νομικός σύμβουλος του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ, δήλωσε την Πέμπτη πως η Ουγγαρία δεν θα έπρεπε να είχε λάβει 10 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια της Ένωσης, τα οποία είχαν «παγώσει» λόγω ανησυχιών σχετικά με το κράτος δικαίου, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του 2023.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την αποδέσμευση των κονδυλίων τον Δεκέμβριο του 2023, κατηγορώντας την ότι υπέκυψε στις πιέσεις του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος εμπόδιζε τις προσπάθειες στήριξης της Ουκρανίας.

Το Κοινοβούλιο υποστήριξε ότι η Ουγγαρία δεν πληρούσε τα κριτήρια κράτους δικαίου που είχε θέσει η Επιτροπή για να δικαιολογήσει την αποδέσμευση των κονδυλίων.

Ουγγαρία - Τα «παραστρατήματα» του Όρμπαν

Εκφράζοντας τη γνώμη της για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γενική εισαγγελέας Ταμάρα Καπέτα τάχθηκε στο πλευρό του Κοινοβουλίου, λέγοντας ότι το δικαστήριο πρέπει να «ακυρώσει την αμφισβητούμενη απόφαση της Επιτροπής», η οποία ελήφθη «χωρίς καμία εξήγηση».

«Η Επιτροπή δεν μπορεί να εκταμιεύσει κονδύλια της ΕΕ σε ένα κράτος μέλος έως ότου οι απαιτούμενες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις τεθούν σε ισχύ και εφαρμόζονται αποτελεσματικά», ανέφερε σε δήλωσή της η δικαστική αρχή.

Τέτοιες γνωμοδοτήσεις δεν είναι δεσμευτικές, αλλά συχνά καθορίζουν το κλίμα της απόφασης του δικαστηρίου, η οποία αναμένεται να εκδοθεί τους επόμενους μήνες, ενώ η Ουγγαρία προετοιμάζεται για τις εκλογές του Απριλίου με τον Όρμπαν να υστερεί στις δημοσκοπήσεις.

Σε επικοινωνία με το AFP, η Επιτροπή δήλωσε ότι «λαμβάνει υπόψη» τη γνώμη, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι η απόφασή της «βασίστηκε σε ενδελεχή αξιολόγηση» των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποίησε η Ουγγαρία.

Δεν ήταν αμέσως σαφές ποιες θα ήταν οι συνέπειες για την Ουγγαρία εάν το δικαστήριο ακολουθήσει την ίδια γραμμή.

Ωστόσο, ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων Ντάνιελ Φρόιντ χαρακτήρισε την ημέρα «καλή για το κράτος δικαίου», προβλέποντας ότι αν το δικαστήριο ακυρώσει την απόφαση, αυτό θα είναι «οικονομική καταστροφή για τον Όρμπαν».

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η απόφασή της οφείλεται στο γεγονός ότι η Βουδαπέστη προχωρά προς την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας των Ούγγρων δικαστών – ένα από τα ζητήματα που αναφέρθηκαν ως παραδείγματα δημοκρατικής οπισθοδρόμησης.

Οι Βρυξέλλες εξακολουθούν να έχουν δεσμεύσει άλλα 18 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια της ΕΕ που προορίζονται για την Ουγγαρία, μέχρι να επιλυθούν άλλα ζητήματα, όπως η διαφθορά και ο περιορισμός των δικαιωμάτων της LGBTQ κοινότητας.