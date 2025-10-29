Τζαμάικα: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» ο τυφώνας Μελίσσα - Η εξέλιξη του φαινομένου

Ο τυφώνας Μελίσσα (Melissa) αφού «σάρωσε» τη Τζαμάικα, κατευθύνεται σήμερα (29/10) στην Κούβα και μέχρι αύριο αναμένεται να έχει «χτυπήσει» τις Μπαχάμες, τη Δομινικανή Δημοκρατία και την Αϊτή.

Είναι μια «καταστροφή άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο Ερυθρός Σταυρός. Συγκεκριμένα, ο Αλεξάντερ Πέντρι, διευθυντής παγκόσμιας ανταπόκρισης του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού, δήλωσε ότι οι ομάδες περιμένουν να ξημερώσει στην Τζαμάικα, ώστε να μπορέσουν να αξιολογήσουν την πλήρη έκταση των ζημιών.

«Ήδη έρχονται νέα ότι ολόκληρες κοινότητες βρίσκονται κάτω από το νερό και ότι οι ζημιές που άφησαν οι ισχυροί άνεμοι ήταν καταστροφικές», δήλωσε ο Πέντρι.

Ο Ερυθρός Σταυρός της Τζαμάικα υποστηρίζει προληπτικά τις κοινότητες προετοιμάζοντας απαραίτητα εφόδια και διαχειριζόμενος καταφύγια.

Προτεραιότητά τους τώρα είναι να φτάσουν στους ανθρώπους με βοήθεια το συντομότερο δυνατό.

«Σε όλη την Καραϊβική, ομάδες του Ερυθρού Σταυρού κινητοποιούνται καθώς ο τυφώνας συνεχίζει την πορεία της στην Κούβα, τη Δομινικανή Δημοκρατία και την Αϊτή».

Ο Πέντρι εξήγησε ότι οι άμεσες προτεραιότητες είναι η έρευνα και διάσωση και η διασφάλιση της πρόσβασης των ανθρώπων σε υγειονομική περίθαλψη, ασφαλές καταφύγιο, καθαρό νερό, τρόφιμα και άλλα απαραίτητα εφόδια.

«Δυστυχώς, η εμπειρία μας λέει ότι ο αντίκτυπος στις κοινότητες και τα άτομα θα είναι καταστροφικός και μακροχρόνιος. Θα είμαστε εδώ για όσο μας χρειάζονται οι άνθρωποι», πρόσθεσε.

Τυφώνας Melissa: Υποβαθμίστηκε ξανά σε κατηγορία 2

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC) δημοσίευσε μια ενημέρωση σχετικά με την ταχύτητα του τυφώνα Μελίσσα καθώς πλησιάζει την άκρη της ανατολικής Κούβας.

Ο τυφώνας έχει πλέον μέγιστη ταχύτητα συνεχών ανέμων 170 χλμ/ώρα, που σημαίνει ότι έχει υποβαθμιστεί σε καταιγίδα Κατηγορίας 2.

Μια καταιγίδα Κατηγορίας 2 έχει ταχύτητες ανέμου μεταξύ 96 και 110 χλμ/ώρα. Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα ήταν κατηγορίας 4 και υποβαθμίστηκε σε κατηγορία 3.

Επόμενα στη σειρά για την καταιγίδα είναι τα νησιά των κεντρικών Μπαχαμών. Η Μελίσσα βρίσκεται αυτή τη στιγμή 205 μίλια νότια από αυτά καθώς αρχίζει να εγκαταλείπει την Κούβα, σύμφωνα με το NHC.