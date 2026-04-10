Τζέι Ντι Βανς για διαπραγματεύσεις: «Αν οι Ιρανοί προσπαθήσουν να μας κοροϊδέψουν, δεν θα είμαστε δεκτικοί»

Η αντιστροφή μέτρηση για τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν ξεκινά, καθώς το Μεγάλο Σάββατο (11/4) αναμένεται να καταφθάσουν αντιπροσωπείες στο Ισλαμαμπάντ. Ο Τζέι Ντι Βανς, εκπροσωπώντας την αμερικανική πλευρά δήλωσε σήμερα μεταξύ άλλων ότι «οι ΗΠΑ δεν θα είναι δεκτικές αν το Ιράν προσπαθήσει να τους εξαπατήσει».

Συγκεκριμένα, όπως μετραφέρει το Al Jazeera, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε νωρίτερα, καθώς κατευθυνόταν προς το Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με το Ιράν, είπε σε δημοσιογράφους:

«Αν οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, είμαστε απολύτως έτοιμοι να απλώσουμε χείρα συνεργασίας».

«Αν όμως προσπαθήσουν να μας κοροϊδέψουν, θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν θα είναι ιδιαίτερα δεκτική».

Υπενθυμίζεται ότι στο Ισλαμαπάντ θα δώσουν το παρών στις διαπραγματεύσεις:

Αμπάς Αραγτσί: Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Πρόεδρος της Βουλής του Ιράν

Τζέι ντι Βανς: Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Στιβ Γουίτκοφ: Ειδικός Απεσταλμένος

Τζάρεντ Κούσνερ: Ειδικός Απεσταλμένος