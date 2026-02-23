USS Gerald R. Ford: Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο κατέπλευσε στη Σούδα - Σήμα ισχύος από τις ΗΠΑ

Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο παγκοσμίως, κατέπλευσε στη Ναυτική Βάση της Σούδας στην Κρήτη, σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό και βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες.

The USS Gerald R. Ford aircraft has been spotted in the vicinity of Crete, Greece.



It arrived at Souda Bay on Crete for a port visit. pic.twitter.com/NIDa5BzzdI — Clash Report (@clashreport) February 23, 2026

Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο έφτασε στον κόλπο της Σούδας το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23/02), πραγματοποιώντας σύμφωνα με πληροφορίες στάση ανεφοδιασμού στη Βάση Ναυτικής Υποστήριξης των ΗΠΑ. Η παρουσία του στην Κρήτη εντάσσεται στον ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Σούδα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αμερικανικές βάσεις στη Μεσόγειο, με δυνατότητα παροχής υποστήριξης ακόμη και σε πλοία του μεγέθους και των δυνατοτήτων του συγκεκριμένου αεροπλανοφόρου, γεγονός που αναδεικνύει τη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας στην περιοχή.

Εντολή Τραμπ για ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή

Η ανάπτυξη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου είχε διαταχθεί νωρίτερα μέσα στον μήνα από τον Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω αυξημένων εντάσεων με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να έδωσε προθεσμία περίπου δέκα ημερών για επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον ενισχύει την παρουσία της στην περιοχή με δεύτερο αεροπλανοφόρο και σημαντικές αεροναυτικές δυνάμεις, αυξάνοντας την πίεση προς την ιρανική πλευρά.

Οι επιχειρησιακές δυνατότητες του «Gerald Ford»

Το USS Gerald R. Ford (CVN-78) αποτελεί το νεότερο και πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και ανήκει στη νέα γενιά πυρηνοκίνητων πλοίων της κλάσης Gerald R. Ford, που διαδέχθηκε την κλάση Nimitz.

Συνοδεύεται από τρία αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke, ενώ η πτέρυγα μάχης του περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη F/A-18, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G και ιπτάμενα ραντάρ. Μπορεί να μεταφέρει περισσότερα από 75 αεροσκάφη διαφόρων τύπων.

Με μήκος 333 μέτρα, πλάτος 78 μέτρα και εκτόπισμα που ξεπερνά τους 100.000 τόνους, το πλοίο αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 30 κόμβων και διαθέτει πλήρωμα περίπου 4.500 ατόμων. Οι δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες νέας γενιάς που φέρει του προσφέρουν αυξημένη ενεργειακή απόδοση, επιτρέποντας επιχειρησιακή αυτονομία έως και 20 ετών χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμων.

Η ναυπήγησή του ξεκίνησε το 2009, καθελκύστηκε το 2013 και εντάχθηκε επισήμως σε υπηρεσία στις 22 Ιουλίου 2017. Με τις προηγμένες τεχνολογίες που ενσωματώνει, ιδίως στα συστήματα απονήωσης και φόρτωσης οπλισμού, θεωρείται άλμα γενιάς στην ικανότητα των ΗΠΑ να προβάλλουν ναυτική ισχύ σε παγκόσμιο επίπεδο.