Valentino: Η Ρώμη αποχαιρέτησε τον θρύλο της υψηλής ραπτικής

Παγκόσμιες προσωπικότητες της μόδας, υποστηρικτές και θαυμαστές του εκλιπόντος Ιταλού σχεδιαστή μόδας Valentino παρέστησαν το πρωί της Παρασκευής στην εξόδιο ακολουθία του στην Santa Maria degli Angeli e dei Martiri στη Ρώμη.

Από νωρίς το πρωί της κηδείας, μια αδιάκοπη πομπή από στεφάνια λευκών λουλουδιών μεταφερόταν στο εσωτερικό της βασιλικής. Μέλη του κοινού σχημάτιζαν ουρά έξω από τον ναό, κάποιοι φορούσαν κόκκινα ρούχα ή κρατούσαν κόκκινες τσάντες, πορτοφόλια και φουλάρια — έναν φόρο τιμής στη χαρακτηριστική απόχρωση του σχεδιαστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών τη Δευτέρα.

Ύστερα από το διήμερο λαϊκό προσκύνημα που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη και την Πέμπτη στα κεντρικά γραφεία του Ιδρύματος Valentino στην ιταλική πρωτεύουσα σημαντικές προσωπικότητες έδωσαν το «παρών» στην τελετή.

Ανάμεσά τους ο Giancarlo Giammetti, συνιδρυτής του οίκου Valentino, επί δεκαετίες στενός συνεργάτης του σχεδιαστή και σύντροφός του για αρκετά χρόνια, η ηθοποιός Άν Χάθαγουεϊ, η socialite και influencer Ολίβια Παλέρμο, ο Alessandro Michele, νυν καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Valentino, η Donatella Versace, ο Pierpaolo Piccioli, που ανέλαβε τον ομώνυμο οίκο μετά τη συνταξιοδότηση του Valentino το 2008 έως το 2024, ο Φρανσουά Ανρί Πινό, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Kering, μητρικής εταιρείας των Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga και άλλων.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους και η σχεδιάστρια της Fendi Maria Grazia Chiuri, πρώην καλλιτεχνική διευθύντρια του Dior και παλαιότερα συνεργάτιδα του Valentino, ο Αμερικανός σχεδιαστής Tom Ford, η ιστορική δημοσιογράφος μόδας Σούζι Μένκες και η Anna Wintour.