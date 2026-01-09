Washington Post: Πώς Βατικανό, Μόσχα και Ουάσιγκτον διαπραγματεύονταν την τύχη του Μαδούρο

Την παραμονή των Χριστουγέννων ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν κάλεσε επειγόντως τον Αμερικανό πρέσβη στην Αγία Έδρα, Μπράιαν Μπερτς.

Ήθελε απαντήσεις: Σχεδίαζαν οι ΗΠΑ μια περιορισμένη επιχείρηση κατά διακινητών ναρκωτικών ή επιδίωκαν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα;

Ο Παρολίν παραδέχθηκε ότι ο Νικολάς Μαδούρο «έπρεπε να φύγει», αλλά πίεσε την Ουάσιγκτον να του προσφέρει ασφαλή διέξοδο, προκειμένου να αποφευχθεί αιματοχυσία.

Η ρωσική πρόταση: Άσυλο με εγγυήσεις Πούτιν

Ο καρδινάλιος αποκάλυψε στον Μπερτς ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να προσφέρει άσυλο στον Μαδούρο — μαζί με εγγυήσεις προσωπικής ασφάλειας από τον ίδιο τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η πρόταση περιλάμβανε και τη δυνατότητα ο Μαδούρο να κρατήσει τα χρήματά του.

Παρά τις πιέσεις του Βατικανού, ο Μαδούρο δεν αποδέχθηκε καμία από τις «εξόδους κινδύνου» που του προσφέρθηκαν.

Η επιχείρηση σύλληψης και το σημείο χωρίς επιστροφή

Μία εβδομάδα μετά τις μυστικές διαβουλεύσεις, οι αμερικανικές Ειδικές Δυνάμεις συνέλαβαν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του σε επιχείρηση που κόστισε τη ζωή σε περίπου 75 ανθρώπους. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Η Washington Post σημειώνει ότι η επιχείρηση αυτή ήταν το τέλος μιας μακράς διεθνούς προσπάθειας — από ΗΠΑ, Ρωσία, Κατάρ, Τουρκία και το Βατικανό — να βρεθεί ειρηνική λύση.

Η Αγία Έδρα εξέφρασε την ενόχλησή της για τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων της εμπιστευτικής συνομιλίας, υποστηρίζοντας ότι «δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια» το περιεχόμενο της συζήτησης.

Η έρευνα περιγράφει έναν Μαδούρο που υποτίμησε την κατάσταση και απέρριψε επανειλημμένα προτάσεις εξορίας, πιστεύοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα προχωρούσαν σε στρατιωτική δράση.

Παράλληλα, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες — που εμφανιζόταν δημόσια ως σκληρή «τσαβίστα» — παρουσιαζόταν σε ιδιωτικές συνομιλίες ως πραγματίστρια και όχι ιδεολόγος.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι γνώριζε το αμερικανικό σχέδιο.

Ο Τραμπ και το τελεσίγραφο

Σύμφωνα με την Washington Post, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει στον Μαδούρο σαφές μήνυμα: «Μπορείς να φύγεις με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο».

Μάλιστα, του είχε προσφέρει ασφαλή διέλευση προς την Ουάσιγκτον για συνομιλίες — πρόταση που ο Μαδούρο απέρριψε, θεωρώντας ότι ο Τραμπ θα αποδυναμωνόταν πολιτικά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο ρόλος της Ρωσίας και το αδιέξοδο

Η Μόσχα, που διατηρεί στρατηγική παρουσία στη Βενεζουέλα, φέρεται να ήταν διατεθειμένη να προσφέρει άσυλο και σε άλλους κορυφαίους αξιωματούχους.

Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις στην Ουάσιγκτον, ο Μαδούρο δεν θα πήγαινε ποτέ στη Ρωσία: το καθεστώς θεωρείται υπερβολικά περιοριστικό και εκείνος δεν θα είχε πρόσβαση στα κεφάλαιά του.

Το Βατικανό ζητούσε υπομονή - οι ΗΠΑ είχαν αποφασίσει

Ο Παρολίν προειδοποίησε ότι η έλλειψη σαφήνειας για τον τελικό στόχο των ΗΠΑ ήταν επικίνδυνη και ζήτησε «υπομονή και αυτοσυγκράτηση».

Όμως ο Λευκός Οίκος είχε ήδη αποφασίσει ότι η αναμονή είχε τελειώσει.

Η έρευνα της Washington Post σκιαγραφεί μια διπλωματική κούρσα με το χρόνο, όπου κάθε πλευρά πίστευε ότι είχε περισσότερο έλεγχο απ’ όσο πραγματικά διέθετε.

Ο Μαδούρο υποτίμησε την απειλή, οι μεσολαβητές δεν κατάφεραν να τον πείσουν, και οι ΗΠΑ τελικά επέλεξαν τη στρατιωτική λύση.

Το αποτέλεσμα ήταν μια επιχείρηση υψηλού κόστους και μια διεθνής κρίση που —όπως δείχνουν τα στοιχεία— ίσως να είχε αποφευχθεί.