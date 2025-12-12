Washington Post: Συναντήσεις «πίσω πόρτας» μεταξύ FBI και διπλωμάτη της Ουκρανίας

Mυστικές συναντήσεις φέρεται να έχουν λάβει χώρα μεταξύ του επικεφαλής διπλωμάτη της Ουκρανίας και στελεχών του FBI, προκαλώντας νέα αβεβαιότητα στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου, σύμφωνα με τη Washington Post.

Συγκεκριμένα το τελευταίο διάστημα, φέρεται ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο διαπραγματευτής του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να πραγματοποίησε τρεις επισκέψεις στο Μαϊάμι για να συναντηθεί με τον επικεφαλής εκπρόσωπο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Αντικείμενο των συζητήσεων ήταν μια πρόταση για το τέλος του πολέμου, που συνεχίζει μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια, μετά την εισβολή της Ρωσίας στα ουκρανικά διαφιλονικούμενα εδάφη του Ντονμπάς.

Ουκρανία: «Ραντεβουδάκι» του Ουμέροφ με το FBI

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ουμέροφ είχε και κλειστές συναντήσεις με τον διευθυντή του FBI Κας Πατέλ και τον αναπληρωτή διευθυντή Νταν Μποντζίνο, σύμφωνα με τέσσερα άτομα, τα οποία, όπως και άλλοι, μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Οι συναντήσεις αυτές έχουν προκαλέσει ανησυχία στους δυτικούς αξιωματούχους. Κάποιοι ανέφεραν ότι πιστεύουν πως ο Ουμέροφ και άλλοι Ουκρανοί αξιωματούχοι επιδιώκουν να αποκτήσουν αμνηστία για πιθανές κατηγορίες διαφθοράς, ενώ άλλοι ανησυχούν ότι το νέο κανάλι επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση Ζελένσκι, ώστε να αποδεχτεί μια συμφωνία ειρήνης με σημαντικές υποχωρήσεις από το Κίεβο.

Η πρέσβης της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον, Όλγα Στεφανίσινα, επιβεβαίωσε τη συνάντηση του Ουμέροφ με το FBI και δήλωσε στη WP ότι «καλύφθηκαν μόνο ζητήματα εθνικής ασφάλειας» που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν δημοσίως.

Από την πλευρά τους, στελέχη του FBI ανέφεραν ότι στις συναντήσεις με τον Ουμέροφ συζητήθηκαν τα κοινά συμφέροντα ΗΠΑ και Ουκρανίας στον τομέα της επιβολής του νόμου και της εθνικής ασφάλειας. Ανέφεραν επίσης ότι το θέμα της διαφθοράς στην Ουκρανία ήρθε στην κουβέντα σε μία από τις συναντήσεις, αλλά δεν ήταν το κύριο θέμα συζήτησης.

Εκπρόσωπος του γραφείου του Ζελένσκι αρνήθηκε να σχολιάσει οποιεσδήποτε συγκεκριμένες συναντήσεις, αλλά δήλωσε ότι «είναι ανοησία να συνδέουμε τα πάντα με τη "διαφθορά"».