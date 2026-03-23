WP: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «τραυματισμένος, απομονωμένος και δεν απαντά σε μηνύματα που του μεταφέρουν»

Πολλά είναι τα ερωτηματικά γύρω από τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, του οποίου το μόνο δείγμα που έχουμε είναι ένα γραπτό μήνυμά του που μεταδόθηκε από την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Washington Post, είναι «τραυματισμένος, απομονωμένος και δεν απαντά στα μηνύματα που του διαβιβάζονται».
Την ίδια στιγμή έχει γίνει γνωστό ότι, η CIA και η Mossad, προσπαθούν να διαπιστώσουν αν είναι σε θέση να ασκεί ουσιαστική εξουσία, και προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα ίχνη του.
Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ορισμένοι κληρικοί έχουν ενισχύσει τον έλεγχό τους στο Ιράν.
Ο Χαμενεΐ, παραμένει «αόρατος» από τότε που ανακηρύχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης μετά τη δολοφονία του πατέρα του.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.