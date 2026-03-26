WP: Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο εκτροπής της στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία στη Μέση Ανατολή

Τη στιγμή που ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε συμφωνία για τερματισμό πολέμου, το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει όπλα που προορίζονται για την Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εξαντλεί ορισμένα από τα πιο κρίσιμα πυρομαχικά του αμερικανικού στρατού.

Το δημοσίευμα της Washington Post, που επικαλείται τρεις αξιωματούχους, παρόλο που δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση για την ανακατεύθυνση του εξοπλισμού, η μετατόπιση θα υπογράμμιζε τους αυξανόμενους συμβιβασμούς που απαιτούνται για τη διατήρηση του πολέμου με το Ιράν, όπου η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει χτυπήσει περισσότερους από 9.000 στόχους σε λίγο λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες μαχών.

Τα όπλα που θα μπορούσαν να μην σταλούν στην Ουκρανία και να σταλούν για τη Μέση Ανατολή, περιλαμβάνουν πυραύλους αναχαίτισης αεράμυνας, που παραγγέλθηκαν μέσω ενός προγράμματος του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε πέρυσι, στο οποίο οι χώρες εταίροι αγοράζουν αμερικανικά όπλα για το Κίεβο.

Η πρωτοβουλία της Λίστας Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων για την Ουκρανία (PURL) έχει διασφαλίσει τη ροή επιλεγμένου στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Κίεβο, ακόμη και όταν η κυβέρνηση Τραμπ έχει διακόψει το μεγαλύτερο μέρος της άμεσης βοήθειας ασφαλείας του Πενταγώνου.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι το Υπουργείο Άμυνας θα «διασφαλίσει ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ και αυτές των συμμάχων και εταίρων μας έχουν ό,τι χρειάζονται για να πολεμήσουν και να κερδίσουν», αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει διαφορετικά.

Η Όλγα Στεφανίσινα, πρέσβειρα της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι το Κίεβο ενημέρωνε τους εταίρους για τις ανάγκες του, συμπεριλαμβανομένης της αεράμυνας, αλλά κατανοούσε την «περίοδο σημαντικής αβεβαιότητας» κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τι είναι το πρόγραμμα PURL για την Ουκρανία και τι ανησυχεί την Ευρώπη

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δεν ανέφερε εάν η στρατιωτική συμμαχία γνωρίζει ή ανησυχεί για μια πιθανή αναδρομολόγηση αμερικανικού εξοπλισμού. Ο αξιωματούχος ανέφερε σε email ότι οι χώρες «συνεχίζουν να συνεισφέρουν στο PURL (για την Ουκρανία) και ο εξοπλισμός ρέει συνεχώς στην Ουκρανία».

Οι κύριοι Ευρωπαίοι υποστηρικτές του Κιέβου έχουν αναλάβει την ηγεσία στη χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό των ουκρανικών δυνάμεων από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η πρωτοβουλία PURL, η οποία μεσολάβησε πέρυσι από το ΝΑΤΟ, προσέφερε μια λύση για την Ουκρανία ώστε να συνεχίσει να προμηθεύεται αμερικανικά όπλα, εφόσον οι Ευρωπαίοι πληρώνουν τον λογαριασμό. Η συμφωνία παρείχε στον Τραμπ μια πολιτική νίκη και έναν τρόπο για να κατευνάσει το ΝΑΤΟ τους φόβους ότι το Κίεβο θα μπορούσε να μείνει εκτεθειμένο από τη φιλοδοξία της κυβέρνησης για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Τα ευρωπαϊκά έθνη παρέχουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής υποστήριξης στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων άμεσων διατάξεων ξεχωριστά από το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, το PURL προμηθεύει την Ουκρανία με βασικό αμερικανικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών υψηλής τεχνολογίας και σπάνιων αναχαιτιστικών αεράμυνας. Οι χώρες έχουν δεσμεύσει περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια για την Ουκρανία μέσω του προγράμματος, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Από την έναρξη της επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ανησυχούν ότι η Ουάσινγκτον καταναλώνει γρήγορα τα υπάρχοντα πυρομαχικά της, ένας ρυθμός πυρός που θα μπορούσε να καθυστερήσει τις δικές τους παραγγελίες και να διαταράξει τις παραδόσεις αμερικανικών συστημάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο του PURL, δήλωσαν δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψουν τις προσωπικές τους ανησυχίες. «Πραγματικά καίνε πυρομαχικά, επομένως υπάρχουν ερωτήματα τώρα σχετικά με το πόσα θα συνεχίσουν να παρέχουν μέσω της συμφωνίας», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες.

Ένα από τα άτομα που γνωρίζει τους εσωτερικούς υπολογισμούς του Πενταγώνου δήλωσε ότι οι παραδόσεις PURL είναι πιθανό να συνεχιστούν, αλλά ότι τα μελλοντικά πακέτα ενδέχεται να μην διαθέτουν δυνατότητες αεράμυνας, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους και αυτά των συμμάχων στον Περσικό Κόλπο.

«Η πολιτική συζήτηση είναι πόσα δίνετε στην Ουκρανία», είπε ένα δεύτερο άτομο. «Αυτή είναι μια πραγματικά ζωντανή συζήτηση». Δεν ήταν σαφές εάν οι αποστολές των ΗΠΑ θα καθυστερούσαν και θα εκπληρώνονταν αργότερα ή θα εκτρέπονταν εντελώς. Το Πεντάγωνο μπορεί να ανακατευθύνει τέτοιες παραδόσεις σε περίπτωση επείγουσας στρατιωτικής ανάγκης, αλλά θα πρέπει να ειδοποιήσει τους νομοθέτες, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Το Πεντάγωνο έχει επιδιώξει να αυξήσει γρήγορα την παραγωγή βασικών πυρομαχικών μετά τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά περιορίζεται από την περιορισμένη ικανότητα της αμυντικής βιομηχανίας των ΗΠΑ να αυξηθεί σε περιόδους κρίσης. Η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζει ένα συμπληρωματικό αίτημα για τον αμυντικό προϋπολογισμό προς το Κογκρέσο, το οποίο το Υπουργείο Άμυνας αρχικά πρότεινε να ξεπεράσει τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε η Washington Post.