Το αμερικανικό Πεντάγωνο φέρεται να καταρτίζει σχεδιασμούς για την ανάπτυξη 10.000 επιπλέον μελών των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, για να δώσει στον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, περαιτέρω «επιλογές», παρότι ο ρεπουμπλικάνος μιλά περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν σε εξέλιξη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η εφημερίδα επικαλείται πηγές της στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ.

Τα δύο πολεμικά σενάρια στο τραπέζι

Σύμφωνα με το BBC και τις αναλύσεις των διεθνών δικτύων, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται μπροστά σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι, έχοντας στα χέρια του δύο βασικές στρατιωτικές επιλογές, εφόσον επιλέξει τον δρόμο των όπλων.

Η πρώτη επιλογή αφορά μια στοχευμένη χερσαία επιχείρηση απευθείας στο έδαφος του Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να εστιάζουν στα στρατηγικής σημασίας νησιά του Περσικού Κόλπου.

Η δεύτερη, και ίσως πιο ηχηρή, επιλογή επικεντρώνεται σε μαζικά πλήγματα κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών.

Και τα δύο σενάρια, ωστόσο, ισοδυναμούν με ραγδαία κλιμάκωση. Μια τέτοια απόφαση ενέχει τεράστιο ρίσκο τόσο για τις ζωές των Αμερικανών στρατιωτών όσο και για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας, απομακρύνοντας το ενδεχόμενο της «γρήγορης λύσης» που σταθερά επιδιώκει η Ουάσινγκτον.

Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι διεξήγαγε βομβαρδισμούς ευρείας κλίμακας στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, σχεδόν έναν μήνα αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα ευρείας κλίμακας πληγμάτων που είχαν στο στόχαστρο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης», αναφέρει λακωνικό, τυποποιημένο ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι επιτέθηκαν εναντίον στόχων σε Ισραήλ και Κόλπο

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον στρατιωτικών κι ενεργειακών στόχων στο Ισραήλ και σε κράτη του Κόλπου, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε πλήγματα εναντίον τοποθεσιών στο Ισραήλ, καθώς και εναντίον αμερικανικών βάσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον υπόστεγου όπου γίνεται, κατ’ αυτόν, συντήρηση αμερικανικής κατασκευής συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.