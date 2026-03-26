Η αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη, κρίσιμη μέρα στη Μέση Ανατολή έχει ήδη ξεκινήσει. Αύριο Παρασκευή (27/03), την ώρα που οι διεθνείς αγορές θα κλείνουν, εκπνέει το τελεσίγραφο που έχει θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προς την Τεχεράνη.

Το «ερώτημα του ενός εκατομμυρίου» που πλανάται πλέον πάνω από την παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα είναι ένα: Θα πατήσει ο ένοικος του Λευκού Οίκου το κουμπί για ένα τελικό, συντριπτικό πλήγμα ή θα δώσει τον απαραίτητο χώρο για μια νέα διπλωματική συμφωνία με το ιρανικό καθεστώς;

Η αυστηρή προειδοποίηση του Τραμπ προς την Τεχεράνη να «σοβαρευτεί» δεν αποτελεί ένα απλό ρητορικό πυροτέχνημα. Αντιθέτως, μεταφράζεται ως ένα δραματικό μήνυμα προς τους Ιρανούς διαπραγματευτές, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και Αμπάς Αραγτσί, πως η κλεψύδρα της διπλωματίας αδειάζει επικίνδυνα.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει πως εάν το Ιράν δεν προσέλθει στο τραπέζι, οι ΗΠΑ θα γίνουν «ο χειρότερος εφιάλτης τους», απειλώντας με ασταμάτητα στρατιωτικά χτυπήματα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, αξιωματούχος από μία από τις χώρες που μεσολαβούν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δήλωσε στους Times of Israel ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να κλίνει προς την απόφαση για μια μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση κατά του Ιράν, με την Ουάσιγκτον να εκτιμά ότι η Τεχεράνη θα υποκύψει υπό τέτοια στρατιωτική πίεση.

Ο ίδιος αξιωματούχος, με άμεση γνώση των προσπαθειών, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν σε ιδιωτικό επίπεδο πως το Ιράν δύσκολα θα αποδεχθεί τις παραχωρήσεις που περιλαμβάνονται στο αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων και έχουν ήδη αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή, με στόχο, κατόπιν εντολής Τραμπ, την κατάληψη της νήσου Χαργκ.

Ακόμα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι παρατείνει για 10 ημέρες την αναστολή των επιθέσεων κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, έως τις 6 Απριλίου, κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη «εξελίσσονται πολύ καλά».

Τα δύο πολεμικά σενάρια στο τραπέζι

Σύμφωνα με το BBC και τις αναλύσεις των διεθνών δικτύων, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται μπροστά σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι, έχοντας στα χέρια του δύο βασικές στρατιωτικές επιλογές, εφόσον επιλέξει τον δρόμο των όπλων.

Η πρώτη επιλογή αφορά μια στοχευμένη χερσαία επιχείρηση απευθείας στο έδαφος του Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να εστιάζουν στα στρατηγικής σημασίας νησιά του Περσικού Κόλπου.

Διαβάστε ακόμα: WP: Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο εκτροπής της στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία στη Μέση Ανατολή

Η δεύτερη, και ίσως πιο ηχηρή, επιλογή επικεντρώνεται σε μαζικά πλήγματα κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών.

Και τα δύο σενάρια, ωστόσο, ισοδυναμούν με ραγδαία κλιμάκωση. Μια τέτοια απόφαση ενέχει τεράστιο ρίσκο τόσο για τις ζωές των Αμερικανών στρατιωτών όσο και για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας, απομακρύνοντας το ενδεχόμενο της «γρήγορης λύσης» που σταθερά επιδιώκει η Ουάσινγκτον.

Το διπλωματικό πόκερ και η αυτοπεποίθηση της Τεχεράνης

Στον αντίποδα, το Ιράν δείχνει να παίζει το δικό του σκληρό πόκερ. Έχοντας ήδη απορρίψει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων –το οποίο απαιτούσε τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος και τον περιορισμό των βαλλιστικών πυραύλων– το καθεστώς θεωρεί πως στην παρούσα φάση έχει το πάνω χέρι.

Η Τεχεράνη εκτιμά ότι δεν πιέζεται να προχωρήσει σε επώδυνους συμβιβασμούς, παρά τον σχεδόν ένα μήνα εχθροπραξιών.

Αυτή η στάση εγκλωβίζει την αμερικανική διοίκηση. Αν ο Τραμπ επιλέξει τη διπλωματία, ίσως χρειαστεί να βάλει στον «πάγο» τα σχέδια κλιμάκωσης, αρκούμενος σε μια μικρότερη, στοχευμένη συμφωνία που θα αφορά αποκλειστικά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ώστε να ανασάνει η αγορά πετρελαίου.

Μια τέτοια εξέλιξη, όμως, αποτελεί συμφωνία «με κάθε κόστος» και δεν λύνει τον πυρήνα του προβλήματος.

Διαβάστε ακόμα: Στην Κίνα ο Τραμπ στις 14-15 Μαΐου: Η αναβολή λόγω πολέμου και το ραντεβού με τον Σι Τζινπίνγκ

Η πίεση του Κόλπου και οι αμφιβολίες Τραμπ

Η εξίσωση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τις ισχυρές πιέσεις που δέχεται ο Λευκός Οίκος από τις αραβικές χώρες. Τα κράτη του Κόλπου παρακολουθούν με έκδηλη ανησυχία τη σύγκρουση, συνειδητοποιώντας πως το Ιράν δεν αποτελεί πλέον απειλή μόνο για το Ισραήλ, αλλά θέτει σε άμεσο κίνδυνο και τη δική τους εθνική ασφάλεια.

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να διχάζεται, αμφιβάλλοντας ανοιχτά για το αν μια τελική συμφωνία με την Τεχεράνη είναι εφικτή ή έστω αξιόπιστη.

Όλα τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα στο βράδυ της Παρασκευής, περιμένοντας να φανεί ποιο μονοπάτι θα διαλέξει ο πλανητάρχης: αυτό της ολικής σύγκρουσης ή εκείνο ενός εύθραυστου συμβιβασμού.