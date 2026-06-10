Ξανά υποψήφιος στις εκλογές του Ισραήλ ο Νετανιάχου: Διέψευσε τον Τραμπ το Λικούντ

Αν και δεν είχε καταστεί σαφές αν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές του Ισραήλ, το κόμμα του Λικούντ ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός Πρόεδρος θα βάλει ξανά υποψηφιότητα.

Η ανακοίνωση, έρχεται μετά την αμφισβήτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιος αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα είναι ξανά υποψήφιος. «Δεν ξέρω, είχε μια εκπληκτική καριέρα. Θέλει να συνεχίσει», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

BREAKING - Netanyahu will run in the next elections: Likud party pic.twitter.com/8EWniSK93t — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 10, 2026

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, το Λικούντ συμπλήρωσε ότι: «με τη βοήθεια του Θεού, θα κερδίσει», Προς το παρόν παρόν δεν έχουν προκηρυχθεί επισήμως εκλογές στο Ισραήλ, αλλά πρέπει να πραγματοποιηθούν ως τον Οκτώβριο.

Ισραήλ: Οι πρώτες εκλογές μετά την 7η Οκτωβρίου

Οι φετινές εκλογές στο Ισραήλ θα είναι οι πρώτες που πραγματοποιούνται στη χώρα μετά την 7η Οκτωβρίου 2023. Σε απάντηση ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε ευρεία επιχείρηση εναντίον της Λωρίδας της Γάζας.

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Αυτή η πιο πρόσφατη θητεία του Νετανιάχου στην πρωθυπουργία του Ισραήλ, επικεφαλής του πιο δεξιού κυβερνητικού συνασπισμού στη ιστορία της χώρας-- ήταν ταραχώδης: αντιμετώπισε μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πριν το ξέσπασμα του πολέμου σε πολλαπλά μέτωπα, όπως στη Γάζα, στον Λίβανος, και στο Ιράν.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές. Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη από το think tank Israel Democracy Institute με έδρα την Ιερουσαλήμ ανέφερε ότι το 61% των Ισραηλινών πιστεύει ότι ο Νετανιάχου δεν θα πρέπει να είναι υποψήφιος.

Ωστόσο δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι και ενδεχόμενος συνασπισμός κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο αν δεν συνασπιστεί με τα αραβικά κόμματα, κάτι που ήδη επικεφαλής αντιπολιτευόμενων κομμάτων έχουν απορρίψει.