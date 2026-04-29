Ξαναλειτουργεί η κατάπτυστη σελίδα όπου ο Πελικό έβρισκε τους βιαστές της συζύγου του

Η Γαλλία ξεκίνησε έρευνα για την επανεμφάνιση ενός ιστότοπου που επέτρεψε στον Ντομινίκ Πελικό να στρατολογήσει δεκάδες αγνώστους για να βιάσουν τη σύζυγό του, Ζιζέλ, η οποία βρισκόταν σε βαριά ναρκωτική κατάσταση.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι η γαλλόφωνη πλατφόρμα Coco έχει συνδεθεί με εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, του βιασμού και της δολοφονίας. Ο ιστότοπος, ο οποίος ήταν καταχωρημένος στο εξωτερικό, έκλεισε τον Ιούνιο του 2024.

«Η εισαγγελία του Παρισιού ξεκίνησε έρευνα για την επαναλειτουργία της σελίδας», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Η σελίδα λειτουργεί πλέον με άλλο όνομα και είναι προσβάσιμος από χθες, Τρίτη (28/04).

Η Επίτροπος της Γαλλίας για την προστασία των παιδιών σήμανε συναγερμό στα μέσα Απριλίου. «Θα τους βρούμε, θα τους κυνηγήσουμε, δεν θα τους δώσουμε χώρο να αναπνεύσουν» υποσχέθηκε.

Ο ιδρυτής και διαχειριστής της σελίδας, Ισάακ Στέιντλ, διώχθηκε το 2025 για συνέργεια σε διακίνηση ναρκωτικών, κατοχή και διακίνηση παιδικής πορνογραφίας αλλά και διαφθορά ανηλίκων μέσω του διαδικτύου και εγκληματική συνωμοσία. Ο ίδιος αρνείται την ενοχή του.

Ο δικηγόρος του, επεσήμανε πως «δεν έχει καμία εμπλοκή» στο νέο άνοιγμα της ιστοσελίδας, που είναι στο επίκεντρο μίας σειράς από έρευνες για εγκληματικές ενέργειες.

Σημειώνεται πως ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε το 2024 σε 20 χρόνια φυλάκισης για βιασμό της συζύγου του, αφού είχε στρατολογήσει δεκάδες άτομα να κακοποιήσουν τη σύζυγό του, μεταξύ 2011 και 2020.

Μιλούσε με τους επίδοξους κακοποιούς σε ένα chatroom με τ΄όνομα: «Χωρίς να το γνωρίζει εκείνη».

Δύο οργανώσεις γυναικείων δικαιωμάτων στη Γαλλία κάλεσαν τις Αρχές να κάνουν ενδελεχή έρευνα και για άλλες, ανάλογες σελίδες.

Η έκκλησή τους έρχεται μετά και τις αποκαλύψεις για τη λεγόμενη: «Ακαδημία Βιασμών», πλατφορμών όπου άνδρες απ΄όλο τον κόσμο έψαχναν συμβουλές για το πώς μπορούν να βιάσουν τις συντρόφους τους και να το βιντεοσκοπήσουν.