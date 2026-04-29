Ξέχνα τις Άλπεις: Αυτός είναι ο φθηνότερος προορισμός του 2026 με τα απίστευτα τοπία

Οι λάτρεις των βουνών και της φύσης ίσως δεν χρειάζεται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ταξιδέψουν μέχρι της Άλπεις αφού υπάρχει μια οικονομικότερη εκδοχή που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει.

Σύμφωνα με το Skyscanner, πρόκειται για τον φθηνότερο προορισμό για πτήσεις αυτό το καλοκαίρι για τους Βρετανούς ταξιδιώτες.

Ένας δημοφιλής προορισμός για όσους αγαπούν την πεζοπορία, το σκι, την ιστορία και γενικά τη ζωή στη φύση, με το επιπλέον πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται να ξοδέψετε μια περιουσία για να απολαύσετε τις ημέρες σας εκεί.

Ο λόγος για την πόλη Πόπραντ στη βόρεια Σλοβακία που φαίνεται γρήγορα να κερδίζει έδαφος ως ο αγαπημένος προορισμός διακοπών για πολλούς Βρετανούς.

Διαβάστε ακόμα: Ο φθηνότερος προορισμός στην Ελλάδα για να κάνεις διακοπές το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Είναι γνωστό ως η «πύλη εισόδου» προς τα Υψηλά Τάτρα, μια εντυπωσιακή οροσειρά που μπορεί να ανταγωνιστεί επάξια τις Άλπεις.

Τα Υψηλά Τάτρα είναι η υψηλότερη οροσειρά της Σλοβακίας και διαθέτουν περίπου 35 κοιλάδες και 110 παγετωνικές λίμνες, μαζί με πολλά ακόμη εντυπωσιακά φυσικά αξιοθέατα.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες και για όσους δεν επιθυμούν την ορειβασία – όπως τα ιαματικά λουτρά, που αποτελούν μια εξαιρετική εναλλακτική.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται το Πόπραντ για να απολαύσουν τη φύση, να ξεκουραστούν και να γνωρίσουν την πλούσια ιστορία της περιοχής.

Οι δρόμοι της πόλης είναι γεμάτοι με εντυπωσιακά κτίρια και παραδοσιακή αρχιτεκτονική του 18ου και 19ου αιώνα, που έχουν διατηρηθεί μέχρι σήμερα, προσφέροντας μοναδική αισθητική εμπειρία.

Σημείο αναφοράς αποτελεί η πλατεία Námestie sv. Egídia, ενώ οι επισκέπτες μπορούν επίσης να εξερευνήσουν το Podtatranské múzeum και τη Tatra Gallery.

Σύμφωνα με τον οργανισμό τουρισμού της Σλοβακίας, η δημοτικότητα του Πόπραντ αυξάνεται συνεχώς – και οι χαμηλές τιμές παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό.

Το Skyscanner κατέταξε πρόσφατα διάφορους προορισμούς με βάση την οικονομική τους προσιτότητα, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια περίοδο που πολλοί προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους.

Το Πόπραντ αναδείχθηκε ως ο πιο οικονομικός προορισμός για καλοκαιρινές διακοπές, με μέση τιμή πτήσης από το Ηνωμένο Βασίλειο μόλις 55 λίρες τον Ιούνιο και 54 λίρες τον Σεπτέμβριο.

Και στα πιο πρακτικά: μια μπύρα κοστίζει περίπου έως 3,50 ευρώ, σύμφωνα με ταξιδιώτες. Ένα γεύμα σε οικονομικό εστιατόριο δεν ξεπερνά τα 15 ευρώ, ενώ ένα δείπνο για δύο σε εστιατόριο μεσαίας κατηγορίας μπορεί να φτάσει έως τα 90 ευρώ.

Οι μετακινήσεις είναι επίσης προσιτές, με ένα απλό εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς να κοστίζει περίπου 2 ευρώ.

Σύμφωνα με το TravelDojo, οι τουρίστες μπορούν να υπολογίζουν ημερήσιο προϋπολογισμό από 44 έως 105 ευρώ που καλύπτει διαμονή σε ορεινά ξενοδοχεία, γεύματα και επισκέψεις σε θερμαλιστικά σπα.

Πριν οργανώσετε το ταξίδι σας, καλό είναι να κάνετε τη δική σας έρευνα και να σχεδιάσετε το πρόγραμμά σας – αλλά σίγουρα πρόκειται για έναν προορισμό που αξίζει να έχετε υπόψη αν ψάχνετε οικονομικές διακοπές.