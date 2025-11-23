Ξεκίνησαν οι συνομιλίες στη Γενεύη για την Ουκρανία: «Να σταματήσει η αιματοχυσία», το μήνυμα Ζελένσκι

Ξεκίνησε ο πρώτος κρίσιμος γύρος συνομιλιών στη Γενεύη, της Ελβετίας και αντιπρόσωποι από ΗΠΑ, Ουκρανία και Ευρώπη «κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Στις συνομιλίες, υπενθυμίζεται ότι θα συζητηθεί το «σχέδιο 28 σημείων», το οποίο αποτελεί το σχέδιο ΗΠΑ - Ρωσίας, το οποίο καλεί την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη, να μειώσει το μέγεθος του στρατού της και να δεσμευτεί ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου — αιτήματα που αποτελούν πάγιες αξιώσεις του Κρεμλίνου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει προθεσμία έως την Πέμπτη στο Κίεβο για να αποδεχθεί την πρόταση, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τόσο από την Ουκρανία, τόσο και από την Ευρώοη, καθώς προβλέπει σημαντικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Το μήνυμα του Ζελένσκι

Την ίδια στιγμή, με αφορμή την έναρξη των συνομιλιών ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανήρτησε το δικό του προσωπικό μήνυμα κάνοντας έκκληση για να σταματήσει η αιματοχυσία.

«Επί του παρόντος, οι ομάδες που θα εργαστούν σχετικά με τα βήματα για να τερματιστεί ο πόλεμος συναντώνται στην Ελβετία. Είναι καλό που η διπλωματία έχει επανενεργοποιηθεί και ότι η συζήτηση μπορεί να είναι εποικοδομητική.

Οι ουκρανικές και αμερικανικές ομάδες, καθώς και οι ομάδες των ευρωπαϊκών εταίρων μας, βρίσκονται σε στενή επαφή, και ελπίζω πραγματικά να υπάρξει αποτέλεσμα” ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει, και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο πόλεμος δεν θα αρχίσει ξανά ποτέ. Αναμένω τα αποτελέσματα των σημερινών συνομιλιών και ελπίζω όλοι οι συμμετέχοντες να είναι εποικοδομητικοί. Χρειαζόμαστε όλοι ένα θετικό αποτέλεσμα», δήλωσε μέσω X.

Γενεύη: Ποιοι θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες

Στις συνομιλίες της Κυριακής αναμένεται να συμμετάσχουν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Στόχος της συνάντησης είναι να οριστικοποιηθεί η διατύπωση του σχεδίου πριν από τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.