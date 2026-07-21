Ξεκινούν με εντολή Τραμπ οι απευθείας πτήσεις ΗΠΑ - Λιβάνου μετά από 41 χρόνια

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν διαμήνυσε μέσω του Truth Social ότι ξεκινούν και πάλι οι απευθείας πτήσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Λίβανο που είχαν σταματήσει εδώ και 41 χρόνια.

Συγκεκριμένα, οι απευθείας πτήσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Λιβάνου είχαν ανασταλεί το 1985 από την κυβέρνηση του προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν, μετά την αεροπειρατεία της πτήσης TWA 847.

«Δίνω εντολή στην κυβέρνησή μου να επιτρέψει σε όλες τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποιούν απευθείας πτήσεις προς τον Λίβανο, ώστε οι Αμερικανοί να μπορούν να επισκέπτονται εύκολα αυτή την όμορφη χώρα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δεσμεύτηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν «πολύ» τον Λίβανο. Ο Αούν επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον επιδιώκοντας τη διασφάλιση μιας μακροπρόθεσμης περιόδου ηρεμίας, έπειτα από μήνες συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν την εδραίωση της ειρήνης στον Λίβανο, ωστόσο η προσοχή τους έχει στραφεί ολοένα και περισσότερο στη νέα κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν, η οποία έχει αποσταθεροποιήσει μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής. Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για συνομιλίες με την ηγεσία του Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Λίβανος και το Ισραήλ έχουν πραγματοποιήσει σπάνιες απευθείας συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση της Ουάσιγκτον. Η επίσκεψη του Αούν στον Λευκό Οίκο ήταν η πρώτη Λιβανέζου προέδρου από το 2009.

«Πρόκειται για μια χώρα που έχει υποστεί πολύ κακή μεταχείριση και θα φροντίσουμε να αντιμετωπιστεί σωστά, με τον σεβασμό που της αξίζει», δήλωσε ο Τραμπ στον Αούν, κατά τη συνάντηση που ολοκλήρωσε την τετραήμερη επίσκεψη του Λιβανέζου προέδρου στην Ουάσιγκτον. «Θα τη βοηθήσουμε πολύ», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

