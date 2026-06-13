«Ξηλώθηκε» το όνομα Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι: Δικαστική ήττα για τον πρόεδρο

Ειδικά συνεργεία απομάκρυναν σήμερα τα ξημερώματα το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από την πρόσοψη του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών «Κένεντι» στην Ουάσινγκτον. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από δικαστική απόφαση, η οποία έκρινε πως το ιστορικό μνημείο δεν μπορούσε να μετονομαστεί χωρίς την επίσημη έγκριση του Κογκρέσου.

Construction crews prepared to remove President Trump’s name from the Kennedy Center on Friday.



An appeals court rejected an emergency request from the Justice Department to let President Trump's name remain on the Kennedy Center's signage, leaving in place a Friday deadline for… pic.twitter.com/r2MOIEpQKL — CBS News (@CBSNews) June 13, 2026

Η αφαίρεση του ονόματος ολοκληρώθηκε λίγες ώρες μετά τη λήξη της δικαστικής προθεσμίας, ενώ το Κέντρο είχε ήδη προχωρήσει στην αφαίρεση του ονόματος του πρώην προέδρου από την επίσημη ιστοσελίδα του από τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού είχε αποφασίσει τον περασμένο Δεκέμβριο την προσθήκη του ονόματος του κ. Τραμπ –ο οποίος προεδρεύει του συμβουλίου– στον τίτλο του κτιρίου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Το Κέντρο Κένεντι λειτουργεί από το 1971 ως μνημείο προς τιμήν του δολοφονηθέντος προέδρου Τζον Φ. Κένεντι.