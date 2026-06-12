«Ξηλώνει» τις ανακοινώσεις των ΗΠΑ ο Αραγτσί: «Η συμφωνία δεν έχει ακόμη υπογραφεί και είναι πιθανές αλλαγές»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την ακύρωση των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως οι συνομιλίες με την Τεχεράνη οδήγησαν σε μια συμφωνία επί της αρχής, η οποία φέρεται να έχει την έγκριση της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας.

Ωστόσο, η εικόνα που μεταδίδουν τα αμερικανικά και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζει δύο διαφορετικές εκδοχές για το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας.

Αμερικανική οπτική: Οριστικό τέλος στα πυρηνικά

Από την αμερικανική πλευρά, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε πως η Ουάσιγκτον εμφανίζεται κατά 85% βέβαιη ότι η συμφωνία τελικά θα υπογραφεί, προσθέτοντας ότι απομένει μόνο να αποφασιστεί η τοποθεσία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη δεσμεύεται επ' αόριστον να μην κατασκευάσει ούτε να προμηθευτεί πυρηνικά όπλα, συμφωνώντας παράλληλα να διαλύσει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, να παροπλίσει τις εγκαταστάσεις της και να καταστρέψει ή να απομακρύνει το εμπλουτισμένο υλικό.

Αν και ο τρόπος υλοποίησης αυτού του τελευταίου θα απαιτήσει χρόνο, οι αξιωματούχοι που πρόσκεινται στον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ δηλώνουν ικανοποιημένοι, παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν ο ίδιος ο αγιατολάχ έχει εγκρίνει τη συμφωνία.

Επιπλέον, η αμερικανική πλευρά εκτιμά ότι το Ισραήλ θα δώσει τη συγκατάθεσή του, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του στον Λίβανο, τις οποίες το Ιράν έχει απαιτήσει να σταματήσουν. Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Sky News στις ΗΠΑ, Μαρκ Στόουν, το μνημόνιο θα σημάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες και το επίσημο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, δίνοντας τον απαραίτητο διπλωματικό χώρο. Αν το Ιράν τηρήσει αυτές τις δεσμεύσεις και συμπεριφερθεί ως «κανονική χώρα», τότε θα ανταμειφθεί με το ξεπάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων.

Αραγτσί: «Βγήκαμε νικητές από τον πόλεμο»

Στον αντίποδα, το αφήγημα της Τεχεράνης διαφέρει ριζικά. Σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ανακήρυξε το Ιράν νικητή του πολέμου απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι η χώρα εξήλθε πολύ πιο ισχυρή από τη σύγκρουση.

Ο Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν έχει ακόμη υπογραφεί και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές κειμένου. Διαψεύδοντας εμμέσως την αμερικανική βεβαιότητα, σημείωσε πως τα ευαίσθητα ζητήματα του πυρηνικού προγράμματος δεν έχουν κλείσει οριστικά, αλλά αντίθετα θα τεθούν στο τραπέζι σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων.

Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi:



The United States' nuclear-related demands in this stage were absolutely unacceptable to us. — Clash Report (@clashreport) June 12, 2026

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, στο τελικό κείμενο θα συμπεριληφθεί η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, το άνοιγμα του Ορμούζ, καθώς και η ανακοίνωση του τερματισμού του πολέμου σε όλα ανεξαιρέτως τα μέτωπα, κάνοντας ειδική μνεία στην περίπτωση του Λιβάνου.

Γκαλιμπάφ: Οι δεσμεύσεις πρέπει να τηρούνται

Στο μεταξύ, μήνυμα υπέρ της τήρησης των δεσμεύσεων ενόψει της επικείμενης συμφωνίας έστειλε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, μέσω ανάρτησής του στο X.

Commitments made must be commitments kept. No ifs, no buts, no excuses. For the close deal ahead, there is no other way.

You reap what you sow. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 12, 2026

«Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται πρέπει και να τηρούνται. Χωρίς "αν", χωρίς "αλλά", χωρίς δικαιολογίες. Για τη συμφωνία που βρίσκεται προ των πυλών, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Θερίζεις ό,τι σπέρνεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Εν μέσω αυτών των αντικρουόμενων τοποθετήσεων γύρω από το περιεχόμενο και τη δυναμική των διαπραγματεύσεων, η Ελβετία έχει ήδη προσφερθεί να λειτουργήσει ως ουδέτερη οικοδέσποινα, φιλοξενώντας τη διαδικασία υπογραφής της πιθανής ιστορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.