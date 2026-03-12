Υφίσταται κακοποίηση ο Punch που όλοι αγαπήσαμε; Η απάντηση του ζωολογικού κήπου που τον φιλοξενεί

Ο ιαπωνικός ζωολογικός κήπος που φιλοξενεί τον Punch, το μωρό μαϊμού που έγινε viral στο διαδίκτυο, επιμένει ότι δεν υφίσταται εκφοβισμό, μετά από ανησυχίες που εκφράστηκαν στο διαδίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Punch, ένας επτά μηνών μακάκος που εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του, κέρδισε την παγκόσμια προσοχή αφού τον είδαν να αγκαλιάζει ένα πλαστικό παιχνίδι οραγγουτάνγκου στο ζωολογικό κήπο Ichikawa City Zoo κοντά στο Τόκιο.

Πολλά είναι τα βίντεο στο διαδίκτυο που τον δείχνουν να μην μπορεί να προσαρμοστεί με την ομάδα με τις άλλες μαιμούδες, ενώ τα περισσότερα ντοκουμέντα που τον δείχνουν να κυνηγιέται από την ομάδα κυκλοφόρησαν και αυτά στο διαδίκτυο, προκαλώντας ανησυχία για συνεχιζόμενο εκφοβισμό.

Punch: Η απάντηση του ζωολογικού κήπου

Σε δήλωση στις 10 Μαρτίου, ο ζωολογικός κήπος ανέφερε ότι είχε λάβει «πολλές εκφράσεις ανησυχίας από ανθρώπους τόσο στην Ιαπωνία όσο και στο εξωτερικό» σχετικά με το μωρό μαϊμού.

«Πρώτον, οι ιαπωνικοί μακάκοι ακολουθούν μια αυστηρή ιεραρχική κοινωνία και τα κυρίαρχα άτομα επιδεικνύουν πειθαρχικές ενέργειες προς τους υφισταμένους τους.

Αυτές οι συμπεριφορές διαφέρουν από τις «κακοποιήσεις» των ανθρώπων. Οι ιαπωνικοί πρωτευοντολόγοι μελετούν τη συμπεριφορά, την κοινωνία και την οικολογία των ιθαγενών πιθήκων της Ιαπωνίας από το 1948. Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αυτή η πειθαρχία εμφανίζεται φυσιολογικά στις ομάδες ιαπωνικών μακάκων και δεν περιορίζεται στην ομάδα του Punch», ανέφερε.

Ο ζωολογικός κήπος πρόσθεσε ότι ο Punch περνούσε «το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ειρηνικά» και ότι οι «πειθαρχικές ενέργειες» εναντίον του δεν συνέβαιναν συνεχώς.

«Ο αριθμός των πιθήκων που φροντίζουν ή παίζουν με τον Punch αυξάνεται επίσης. Εξαιτίας αυτού, ο χρόνος που ο Punch περνά μακριά από το λούτρινο παιχνίδι του έχει αυξηθεί».

«Μερικοί μακάκοι υψηλού βαθμού έδειξαν πιο συχνά επιθετική συμπεριφορά», σημείωσε ο ζωολογικός κήπος, αλλά απομακρύνθηκαν από την ομάδα στις 8 Μαρτίου «ως προσωρινό μέτρο».

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Punch έχει δεχτεί επίθεση που να απειλεί την επιβίωσή του. Επιπλέον, δεν έχουμε καμία πρόθεση να αγνοήσουμε την πειθαρχία ή να αλλάξουμε τον τρόπο φροντίδας μας προκειμένου να προσελκύσουμε τη συμπάθεια του κόσμου και, ως εκ τούτου, να αυξήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών του ζωολογικού κήπου ή τα κέρδη μας», δήλωσε ο ζωολογικός κήπος.

Σημείωσε ότι ορισμένοι άνθρωποι τους είχαν παροτρύνει να αποχωρίσουν τον Punch από την ομάδα. «Αυτό το συναίσθημα είναι απολύτως κατανοητό. Ωστόσο, ο Punch έχει συνηθίσει να ζει σε αυτή την ομάδα, οπότε αν τον χωρ'ισουμε τώρα, υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορέσει ποτέ να επιστρέψει στην ομάδα και να πρέπει να συνεχίσει να ζει έτσι για το υπόλοιπο της ζωής του», ανέφερε.

Οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων επικρίνουν την μεταχείριση του Punch

Η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων PETA είχε προηγουμένως επικρίνει τη μεταχείριση του Punch, υποστηρίζοντας ότι ήταν απόδειξη της «σκληρότητας των ζωολογικών κήπων».

Σε μια δήλωση, η PETA επέκρινε αυτό που οι άνθρωποι είχαν περιγράψει ως «χαριτωμένο» και «συγκινητικό», λέγοντας ότι αντίθετα έδειχνε ένα ζώο που αντιμετώπιζε «απομόνωση και απώλεια».

«Οι ζωολογικοί κήποι δεν είναι καταφύγια», σημείωσε ο Jason Baker, πρόεδρος της PETA για την Ασία, «είναι μέρη όπου τα ζώα είναι περιορισμένα, στερούνται αυτονομίας και δεν έχουν το σύνθετο περιβάλλον και την κοινωνική ζωή που θα είχαν στη φύση».

«Η φήμη στο Διαδίκτυο δεν αλλάζει την πραγματικότητα της αιχμαλωσίας. Απλώς τροφοδοτεί έναν κύκλο στον οποίο οι εγκαταστάσεις αναπαράγουν και εκθέτουν τα μωρά για να αυξήσουν τις πωλήσεις εισιτηρίων, ενώ τα ζώα πληρώνουν το τίμημα για όλη τους τη ζωή».