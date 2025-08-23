Υπέρβαρη γυναίκα στην Πορτογαλία σκόνταψε και έπεσε πάνω στον άντρα της ο οποίος πέθανε από ασφυξία

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άντρας στην Πορτογαλία, πεθαίνοντας από ασφυξία, όταν η παχύσαρκη γυναίκα του, σκόνταψε και έπεσε πάνω του και δεν μπορούσε να σηκωθεί ξανά όρθια.

Ο 59χρονος, ο οποίος όπως αναφέρει η DailyMail από τα τοπικά Μέσα περιγράφεται ως αδύνατος στην σωματική του διάπλαση, πέθανε στο σπίτι του στην Καμπάνια, στα περίχωρα του Πόρτο.

Η σύζυγός του, η οποία είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη, σκόνταψε καθώς σηκώθηκε από το κρεβάτι για να πάει στον σύντροφό της που ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα δίπλα της.

Διαβάστε επίσης: Βρετανοί Παραολυμπιονίκες «γύρισαν πλάτη» στον ισραηλινό ύμνο

Οι γείτονες, που ειδοποιήθηκαν από τις κραυγές της γυναίκας, αφότου αυτή παγιδεύτηκε ανάμεσα στο κρεβάτι και τον τοίχο του σπιτιού του ζευγαριού, λέγεται ότι έσπευσαν να τη βοηθήσουν.

Κατάφεραν να την σηκώσουν από πάνω του, αλλά εκείνος ήταν ήδη αναίσθητος όταν έφτασαν οι πυροσβέστες και οι διασώστες.

Δυστυχώς, οι προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν στη ζωή μετά την καρδιακή ανακοπή που υπέστη, αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς.

Το βάρος της γυναίκας φέρεται να έπαιξε βασικό παράγοντα στην αδυναμία της να σηκωθεί αφού παγιδεύτηκε.

Ασυνήθιστος θάνατος, τραγικό ατύχημα

Δεν είναι σαφές πόσο ζυγίζει, αλλά έχει περιγραφεί από τοπικά Μέσα ως «παχύσαρκη».

Η πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manha ανέφερε ότι πέντε άνδρες αναγκάστηκαν να την σηκώσουν από τον σύντροφό της.

Οι αστυνομικοί της PSP διεξήγαγαν έρευνα, αλλά απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και αποφάσισαν ότι επρόκειτο για ένα φρικτό ατύχημα.

Μία πηγή κοντά στην έρευνα δήλωσε: «Έχει κατηγοριοποιηθεί ως τυχαία ασφυξία».

«Είναι προφανώς ένας πολύ ασυνήθιστος θάνατος, αλλά δεν υπήρχε εγκληματική πρόθεση».

«Σκόνταψε η γυναίκα καθώς σηκώθηκε από το κρεβάτι και προσπάθησε να πλησιάσει τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα, που οδήγησε σε αυτό που συνέβη».

Το ζευγάρι ζούσε μαζί ως σύζυγοι, αν και δεν ήταν επίσημα παντρεμένοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Πορτογαλία.