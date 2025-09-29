Υπέρβαρη ράπερ μήνυσε εταιρεία ταξί αφού ο οδηγός αρνήθηκε να την επιβιβάσει: «Θα μου σκάσεις τα λάστιχα»

Σε συμβιβασμό με την εταιρεία - κολοσσό των ταξί Lyft, έκανε η plus-size ράπερ Dank Demoss, αφού ένας από τους οδηγούς, αρνήθηκε να την πάρει λόγω του βάρους της.

Η ράπερ από το Ντιτρόιτ, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Dajua Blanding, κατέθεσε αγωγή για διάκριση τον περασμένο Ιανουάριο, αφού ένας οδηγός της Lyft, της είπε ότι ήταν πολύ μεγαλόσωμη για το αυτοκίνητό του και θα μπορούσε να του «σκάσει τα λάστιχα».

Η Blanding είχε γράψει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ζύγιζε πάνω από 250. Είχε πει ότι σκόπευε να χάσει βάρος και μάλιστα είχε καταφέρει σε πρώτο βαθμό να χάσει 22 κιλά.

Διαβάστε ακόμα: Παντρεμένη σιαμαία απαντά στην ερώτηση που της κάνουν όλοι: «Τι γίνεται στο σεξ;»

Η ίδια, κατά τη διάρκεια του περιστατικού με τον οδηγό ταξί, βιντεοσκόπησε το συμβάν. Ακούγεται να λέει: «Μπορώ να χωρέσω σε αυτό το αυτοκίνητο», με τον οδηγό να απαντά: «Πίστεψέ με, δεν μπορείς».

Στη συνέχεια, ο οδηγός ζήτησε συγγνώμη και της πρότεινε να παραγγείλει ένα Uber XL, ένα μεγαλύτερο και ακριβότερο όχημα, προσθέτοντας ότι θα της επέστρεφε τα χρήματα της Lyft για να μην χρεωθεί.

Ο δικηγόρος της, Zach Runyan, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το θέμα έχει πλέον επιλυθεί, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Υποστήριξε μάλιστα, μαζί με τον άλλο δικηγόρο της ράπερ, ότι η άρνηση του οδηγού να την επιβιβάσει στο ταί του, συνιστούσε διάκριση, επειδή το βάρος είναι προστατευόμενο χαρακτηριστικό στο Μίσιγκαν.

«Ήξερα ότι ήταν παράνομο και ήξερα ότι ήταν λάθος», είχε δηλώσει στο Fox 2 εκείνη την εποχή, εξισώνοντας την άρνηση να πάρει την Blanding λόγω των κιλών της «με την άρνηση μεταφοράς κάποιου λόγω φυλής ή θρησκείας».

«Το να αρνείσαι τη μεταφορά κάποιου λόγω του βάρους του δεν είναι μόνο παράνομο, αλλά και επικίνδυνο... Φανταστείτε τις συνέπειες αν η Blanding δεν μπορούσε να βρει καταφύγιο αφού ο οδηγός την άφησε ακινητοποιημένη. Αυτό θα μπορούσε να είχε καταλήξει ακόμη χειρότερα».

Αν συμβιβάστηκε με την Lyft, το περιστατικό τη σημάδεψε: «Έχω βρεθεί σε μικρότερα αυτοκίνητα από αυτό», είπε στο Fox 2: «Θέλω απλώς να ξέρουν ότι με πλήγωσε».

Διαβάστε ακόμα: Ισλανδία: Η αεροπορική εταιρεία Play έκλεισε αιφνιδιαστικά - Χιλιάδες μπλόκαραν στο εξωτερικό

Αφού η Blanding κοινοποίησε το βίντεο στο Instagram της , πολλοί τάχθηκαν υπέρ του οδηγού και είπαν ότι θα έπρεπε να είχε ακούσει τη σύστασή του να παραγγείλει ένα μεγαλύτερο XL.

«Είναι παράνομο να υπερφορτώνεις ένα αυτοκίνητο», είπε ένας σε σχόλιό του. «Ο οδηγός ήταν πολύ ευγενικός, εξήγησε τους βάσιμους λόγους του και μάλιστα ζήτησε συγγνώμη... προσπαθήστε να δείτε τα πράγματα από την οπτική γωνία κάποιου άλλου» πρόσθεσε άλλος.

