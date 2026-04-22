Υπό ιρανικό έλεγχο το «Epaminondas»: Η παραδοχή των Φρουρών της Επανάστασης

Σε τροχιά περαιτέρω αποσταθεροποίησης εισέρχεται η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, καθώς οι ιρανικές δυνάμεις προχώρησαν στην κατάληψη δύο containerships, στέλνοντας σαφές μήνυμα αυστηρού ελέγχου στη διέλευση των πλοίων από την κρίσιμη αυτή θαλάσσια αρτηρία.

Σε μια κίνηση που επισημοποιεί την κρατική πειρατεία στον Κόλπο του Ομάν, οι Φρουροί της Επανάστασης παραδέχθηκαν το μεσημέρι την κατάσχεση του ελληνόκτητου containership «Epaminondas».

Όπως προκύπτει από ιρανικές πηγές, τα πλοία MSC Francesca και Epaminondas κατηγορούνται ότι κινήθηκαν κατά παράβαση των κανονισμών ναυσιπλοΐας και χωρίς την απαιτούμενη έγκριση, με αποτέλεσμα -κατά την Τεχεράνη- να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής.

Η παραδοχή ήρθε μέσω του ημιεπίσημου πρακτορείου Tasnim, το οποίο λειτουργεί ως το επικοινωνιακό «μακρύ χέρι» του καθεστώτος, βαφτίζοντας την ένοπλη επίθεση ως «επιβολή του ναυτικού δικαίου».

Iran Enforces Maritime Law on Container Ship Defying Warnings



Iranian armed forces opened fire on a container ship after it ignored repeated warnings, causing significant damage to the vessel, according to a report by the UK Maritime Trade Operations (UKMTO). pic.twitter.com/HJ3T8N7iZo — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 22, 2026

Το πλοίο δέχθηκε καταιγισμό πυρών από φορητά RPG και αυτόματα όπλα χωρίς καμία προειδοποίηση, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές στη γέφυρα.

Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Την ίδια ώρα, το MSC Francesca (11.660 TEU, κατασκευής 2008) παραμένει ακινητοποιημένο στην περιοχή, έπειτα από αποτυχημένη προσπάθεια διέλευσης, ενισχύοντας την εικόνα μιας ζώνης όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας τελεί πλέον υπό αυστηρούς όρους.

Τα δύο πλοία εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κατάλογο τουλάχιστον οκτώ containerships της MSC που έχουν παγιδευτεί στον Περσικό Κόλπο από την έναρξη των εχθροπραξιών, καταδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη διαταραχή των θαλάσσιων logistics και την αυξανόμενη επιρροή των γεωπολιτικών εξελίξεων στη λειτουργία της παγκόσμιας ναυτιλίας.