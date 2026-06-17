Υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση πνεύμονα η πριγκίπισα Μέτε Μάριτ - Μέρες μετά την καταδίκη του γιου της

Σε επιτυχή μεταμόσχευση πνεύμονα υποβλήθηκε η πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Μέτε Μάριτ, και βρίσκεται στην ανάρρωση, αναφέρει σε σημερινή (17/06) ανακοίνωση του παλατιού.

Η 52χρονη Μέτε Μάριτ, σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον, διαγνώστηκε το 2018 με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, η οποία προκαλεί αναπνευστικές δυσκολίες.

Η πνευμονική ίνωση είναι μια σοβαρή και χρόνια μη αναστρέψιμη νόσος κατά την οποία ο ιστός των πνευμόνων καταστρέφεται και δημιουργούνται ουλές. Αυτό κάνει τους πνεύμονες δύσκαμπτους, εμποδίζοντας τη σωστή οξυγόνωση του οργανισμού.

Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Όσλο ανακοίνωσε στις 5 Ιουνίου ότι η πριγκίπισσα εντάχθηκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα έπειτα από περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της, δεδομένου ότι χωρίς την επέμβαση θα είχε μόνο περίπου έναν χρόνο ζωής.

«Όπως όλοι οι πρόσφατα μεταμοσχευθέντες ασθενείς, η πριγκίπισσα θα παραμείνει στο νοσοκομείο για πολλές εβδομάδες ακόμη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του που έδωσε στη δημοσιότητα το παλάτι ο καθηγητής Άρε Χολμ, του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Όσλο.

Τον Δεκέμβριο, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον δήλωσε ότι η οικογένεια είχε παρατηρήσει αλλαγή στην κατάσταση της Μέτε Μάριτ, η οποία δυσκολευόταν πολύ να αναπνεύσει.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Γιόνας Γκαρ Στέρε έχει χαιρετίσει την απόφαση της πριγκίπισσας να μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας της λέγοντας ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει και άλλους πάσχοντες από παρόμοια προβλήματα.

Σημειώνεται η επέμβαση έρχεται μέρες μετά την καταδίκη του μεγαλύτερου γιου της Μέτε Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, για υποθέσεις βιασμού.

Ο 29χρονος είχε ζητήσει άδεια για να μπορέσει να είναι κοντά στη μητέρα του, ωστόσο - παρά την αρχική έγκριση - τελικά δεν του επιτράπηκε.