Υπόμνημα της Λετονίας προειδοποιεί για τη Ρωσία: Ετοιμάζεται «προβοκάτσια» στις χώρες της Βαλτικής

Αυξημένη η κινητικότητα τις τελευταίες ώρες στα δυτικά σύνορα του ΝΑΤΟ, καθώς δύο κράτη προειδοποίησαν πως η Ρωσία ετοιμάζει «προβοκάτσια» σε χώρες της Βαλτικής ή την Πολωνία, προκειμένου να «δοκιμάσει την ευρωπαϊκή συνοχή».

Όπως αναφέρει ο Guardian, τη Δευτέρα, οι λετονικές μυστικές υπηρεσίες δήλωσαν: «Βλέπουμε ενδείξεις ότι η Ρωσία προετοιμάζει στρατιωτικές προκλήσεις εναντίον των χωρών της Βαλτικής ή της Πολωνίας». Ωστόσο, οι ίδιοι ιστάμενοι δεν ανησυχούν για επίθεση πλήρους κλίμακας.

Μια ανώτερη πολιτική πηγή από ένα δεύτερο μέλος του ΝΑΤΟ έκανε μια παρόμοια δήλωση την περασμένη εβδομάδα. Είπαν ότι «συλλέγουμε πληροφορίες» ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «σχεδίαζε κάτι εναντίον των χωρών της Βαλτικής».

Η Ρωσία δοκιμάζει τα όριά της

Είπαν ότι ο Πούτιν μπορεί να είναι πρόθυμος να δοκιμάσει την υποστήριξη των ΗΠΑ προς ορισμένες από τις μικρότερες χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία..

Οι λετονικές μυστικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι η Ρωσία δεν ήταν ικανή να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο, αλλά εξέταζε «υβριδικές επιθέσεις, όπως πυραύλους, drones ή άλλες ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί για να στείλουν ένα μήνυμα: σταματήστε να υποστηρίζετε την Ουκρανία, αλλιώς θα έχετε τα δικά σας προβλήματα».

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Αν και οι προειδοποιήσεις φαίνονται συνδεδεμένες, υπήρχαν μόνο περιορισμένες υποστηρικτικές λεπτομέρειες, σε αντίθεση με τις λεπτομερείς προειδοποιήσεις που δημοσίευσαν η CIA και η MI6 πριν από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Αλλά έρχονται σε μια στιγμή που η προέλαση της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει σταματήσει, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το εάν το Κρεμλίνο θα στραφεί σε εναλλακτικές στρατηγικές για να σπάσει το αδιέξοδο ή να αλλάξει τη δυναμική προς όφελός του.

Ο «εναλλακτικός» πόλεμος της Ρωσίας

Η σχετική αδυναμία της Ρωσίας υπογραμμίστηκε αυτή την εβδομάδα, όταν οι σταθμοί drones στη Λευκορωσία σταμάτησαν να λειτουργούν, αφού η Ουκρανία απείλησε να τους επιτεθεί.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, είχε δώσει στη Λευκορωσία προειδοποίηση μιας εβδομάδας την περασμένη Παρασκευή, λέγοντας ότι ο εξοπλισμός της επέτρεψε τις ρωσικές επιθέσεις στη χώρα του.

Από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία έχουν σημειωθεί αρκετά κύματα ρωσικής δολιοφθοράς και προκλητικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης εμπρηστικών βομβών σε δέματα της DHL στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία και τη Γερμανία το καλοκαίρι του 2024.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη-δόλωμα πέρασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα το ΝΑΤΟ να απογειώσει τα αεροσκάφη του για να προσπαθήσει να τα καταρρίψει, καθώς οι κάτοικοι τριών ανατολικών επαρχιών έλαβαν εντολή να καταφύγουν σε εσωτερικούς χώρους.

Μια δυτική στρατιωτική πηγή δήλωσε ότι υπάρχει ανησυχία ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αντιδράσει αν ο Πούτιν πίστευε ότι βρισκόταν υπό πίεση καθώς ο πόλεμος μετατοπίστηκε στα όρια της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης. «Δεν μπορώ να πω ψέματα, αυτή είναι μια περίοδος κινδύνου», είπαν.