Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας: «Στοχεύαμε την Ουκρανία - Δεν προγραμματίσαμε επίθεση στην Πολωνία»

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι drones πραγματοποίησαν μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία, αλλά ότι δεν είχε προγραμματίσει να χτυπήσει στόχους στην Πολωνία.

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι δυνάμεις του πέτυχαν όλους τους στόχους τους στην επίθεση και επεσήμανε ότι τα ρωσικά drones «που φέρεται να διέσχισαν τα σύνορα με την Πολωνία» είχαν εμβέλεια όχι μεγαλύτερη από 700 χιλιόμετρα.

«Παρ' όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε διαβουλεύσεις με το πολωνικό υπουργείο Άμυνας σχετικά με το θέμα αυτό», αναφέρεται στη δήλωση του υπουργείου Άμυνας στη Ρωσία.

Κρεμλίνο για Πολωνία: «Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ κατηγορούν καθημερινά τη Ρωσία χωρίς τεκμηρίωση»

Η πρώτη αντίδραση από τη Ρωσία για την κατάσταση στην Πολωνία ήρθε νωρίτερα από το Κρεμλίνο. «Δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε αυτό το θέμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, στην καθημερινή τηλεδιάσκεψη με τους δημοσιογράφους.

«Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Είναι θέμα που αφορά το υπουργείο Άμυνας», είπε, σύμφωνα με το Sky News. Όταν ρωτήθηκε για τις κατηγορίες που απευθύνονται στη Μόσχα, ο Πεσκόφ απάντησε: «Η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορούν καθημερινά τη Ρωσία για προκλήσεις, συνήθως χωρίς να το τεκμηριώνει».