Ζελένσκι: «Βελτιώθηκε το έγγραφο της Γενεύης - Η Ρωσία θέλει να ελαφρύνει τις κυρώσεις»

Βελτιώσεις έχει δεχθεί η ειρηνευτική συμφωνία που αναπτύχθηκε στην Γενεύη μετά το πέρας των συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών εταίρων που συναντήθηκαν στη Φλόριντα, όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισημαίνοντας την επιθυμία της χώρας του και των Ευρωπαίων συμμάχων να αναμιχθούν περισσότερο στη διαδικασία.

Το Κίεβο δέχεται πίεση για να συμφωνήσει σε μια υπό την υποστήριξη των ΗΠΑ ειρηνευτική προσπάθεια που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση του Ζελένσκι προσπαθεί να αποκρούσει την πίεση, μετά την παρουσίαση του σχεδίου για ειρήνη από την Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα, το οποίο εξυπηρετούσε πολλά από τα συμφέροντα της Ρωσίας.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζήτησαν τις προτάσεις των ΗΠΑ πριν από μία και πλέον εβδομάδα στη Γενεύη, και συναντήθηκαν ξανά για νέες συνομιλίες προχθές, Κυριακή, στη Φλόριντα.

«Η εργασία βασίστηκε στο έγγραφο της Γενεύης, και αυτό το έγγραφο έχει βελτιωθεί», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

«Οι διπλωμάτες μας εργάζονται δραστήρια με όλους τους εταίρους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ευρωπαϊκές χώρες και άλλοι συμμετέχοντες στον Συνασπισμό των Προθύμων εμπλέκονται ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων», πρόσθεσε αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές χώρες που είναι έτοιμες να βοηθήσουν την Ουκρανία μετά τον τερματισμό του πολέμου με το να προσφέρουν άμυνα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα, Τρίτη (2/12) με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. Οι δύο άνδρες παρακάθισαν στις συνομιλίες στη Φλόριντα.

Ζελένσκι: «Η Ρωσία θέλει να ελαφρύνει τις κυρώσεις»

Ο Ζελένσκι είπε ότι έδωσε εντολή στην ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα «να συνεχίσει την πιο εποικοδομητική δυνατή εργασία».

«Η Ουκρανία προσεγγίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες με τη μέγιστη σοβαρότητα ... είμαστε δεσμευμένοι στην επίτευξη πραγματικής ειρήνης και εγγυημένης ασφάλειας», είπε ο Ζελένσκι.

«Αυτό είναι ακριβώς το επίπεδο της δέσμευσης που πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό από τη ρωσική πλευρά», συμπλήρωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ουκρανία στην προσπάθεια που κάνει να «ελαφρύνει τις κυρώσεις» που έχουν στόχο τη Μόσχα.

«Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών μοιράζονται με τους εταίρους τους τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας και τις προσπάθειές της να χρησιμοποιήσει τη διπλωματική εργασία ως κάλυμμα προκειμένου να ελαφρύνει τις κυρώσεις και να μπλοκάρει σημαντικές συλλογικές ευρωπαϊκές αποφάσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.