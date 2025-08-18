Ζελένσκι: «Είμαι ανοιχτός σε εκλογές αλλά σε ασφαλείς συνθήκες μετά τον τερματισμό του πολέμου»

Ανοιχτός στο ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση να γίνουν σε ασφαλείς συνθήκες, εάν ο πόλεμος με τη Ρωσία τερματιστεί, εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Ζελένσκι δήλωσε συγκεκριμένα: «Πρέπει να εργαστούμε στο κοινοβούλιο διότι κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν μπορείς να έχεις εκλογές», ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να έχουν μια δημοκρατική, ανοικτή, νόμιμη εκλογική αναμέτρηση.
Οι εκλογές στην Ουκρανία έχουν ανασταλεί αυτήν τη στιγμή λόγω του στρατιωτικού νόμου, ανέφερε επίσης.
